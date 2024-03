Corte en los puentes: hospitalarios de Río Negro llevan su reclamo salarial a Ruta 22

Desde Asspur buscan hacer visible la crítica situación del centro asistencial y buscan apoyo de la comunidad, por lo que el corte de puentes puede tener efecto adverso. En otras ciudades, como Bariloche, hubo manifestaciones en el hospital con gran apoyo de la comunidad que se atiende en el centro asistencial o en centros de atención primaria, algo que no ha ocurrido hasta ahora en Cipolletti.

OTRA MAS PARO PROTESTA HOSPITAL LOCAL.jpg Los hospitalarios reclaman un aumento salarial al gobierno provincial.

"La situación de Salud es crítica y necesitamos el apoyo de toda la comunidad. No tenemos expectativas de las reuniones que se están llevando a cabo. Es por eso que convocamos a una marcha a las 9.30 en el hospital viejo para luego dirigirnos hacia los puentes", afirmaron desde Asspur.

El sindicato inició esta semana una mesa de negociaciones con el Gobierno, que hasta el momento lo marginaba de las paritarias. Sin embargo, no suspendió su plan de lucha.

El corte en el puente Cipolletti - Neuquén será intermitente. Como viene ocurriendo en las últimas protestas sociales en la ruta, no será en el acceso al puente sino frente al Fortín, a la salida de la rotonda. Los hospitalarios no confirmaron cuánto durará la medida y garantizaron que no habrá interrupciones en el tercer puente.

La negociación de los hospitalarios

Asspur analiza una oferta recibida por parte del gobierno provincial, pero no suspendió el segundo paro de 72 horas por el que se reduce sensiblemente la atención en los hospitales. El gremio más joven del ámbito de Salud sostiene que tiene que haber una paritaria sectorial, o sea hospitalaria, ya que se trata de 7.800 agentes.

La Provincia propuso al gremio mejorar los ítems que son específicos en salud y de esta manera aumentar los ingresos. Quedaron para analizar las simulaciones definitivas y el gremio puso en marcha sus asambleas. Se coincidió en que hubo un acercamiento, pero desde el sindicato plantean que "habrá que ajustar algunos números" y que el Gobierno tendrá que hacer "un poco más de esfuerzo".

Actualmente, una mucama con turnos rotativos tiene un sueldo inicial de 327 mil pesos y un médico que comienza su trabajo percibe 425 mil pesos, ingresos que se modifican al resolver el gobierno un piso de 500 mil pesos. Por los bajos salarios, hubo renuncias masivas de médicos en Viedma. Denunciaron que venían pidiendo un incremento desde 2020.