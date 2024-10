Corte de Ruta 22 en Senillosa: levantaron por unos minutos y volvieron a cortar

Para los municipales este es el segundo día de cortes de ruta de un conflicto salarial que ya lleva 43 días sin solución. Por eso se subieron a la ruta a 300 metros de la báscula, en el límite con Plottier. El gremialista dijo que estuvo todo cortado, no obstante, había caminos alternativos para evadir la medida de fuerza sobre la Ruta 22.

Senillosa ATE corte de Ruta (24).JPG Claudio Espinoza

“Pero se rompieron unos puentes y vino Gendarmería a pedirnos si habilitábamos alguna vía para que pasen todos”, dijo Sorasio quien indicó que cuando más vehículos se atascaron fue durante la mañana por los camiones de combustible que van a la destilería y, seguramente, por la noche cuando regresan.

Caminos alternativos con puentes rotos

Hay un desvío, pasando la báscula en dirección a Neuquén, en el primer semáforo, hacia un camino de tierra por Colonia San Francisco. Los vehículos deben transitar entre 200 y 300 metros para retoman una zona de chacra y salir al matadero de Senillosa. “Se rompieron los puentes, no están preparados para tanta carga con los camiones. Ayer pasaban vehículos chicos, hoy mandaron camiones, colectivos y se rompieron”, señaló.

El dirigente de ATE de Senillosa adelantó que seguirán con la medida de fuerza porque “hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Por más que diga el intendente (Lucas Páez) que está abierto al diálogo, no ha llamado ni a la junta interna ni a la seccional”.

Senillosa ATE corte de Ruta (21).JPG Claudio Espinoza

Sorasio sostuvo que mantuvieron contacto con algún funcionario de manera extraoficial, pero la llave de la resolución del conflicto la tiene el intendente. “Él es el que tiene que pedir plata si es que necesita o llamarnos para ver cómo se sale de esto”, agregó.

El 60% cobra menos de 500 mil pesos

“No pusimos montos, ni porcentajes, esperando que nos llamen. Algo. Por más que vengan con el IPC, nuestra postura es que es una porquería, pero este señor no considera que han sacado los subsidios de todos los servicios”, cuestionó el gremialista.

Ejemplificó que el costo del pasaje de colectivo para ir y volver de Senillosa a Neuquén, está entre 6 mil y 7 mil pesos. “Si tenés que llevar a una criatura al médico son dos pasajes más el coseguro de la obra social, sumale los 14 mil pesos del transporte. Más la boleta de luz, de gas, la incidencia en el recibo de sueldo está arriba del 30 %, el año pasado no llegaba al 15%. Entonces la plata no alcanza”, puntualizó.

Senillosa ATE corte de Ruta (22).JPG Claudio Espinoza

E indicó: "El 60% de la gente cobra menos de 500 mil pesos en la Municipalidad de Senillosa. Hay gente que cobra 80 mil, que son planes sociales, que los hacen negrear en la municipalidad, en vez de cubrirlos como corresponde. Tienen que cumplir asistencia y carga horaria sino a fin de mes no cobran".

En este contexto, Sorasio aseguó que no levantarán la medida “hasta que no haya un viso de solución, una mesa de diálogo, una propuesta". Recordó que el intendente local "pidió la conciliación obligatoria y en el medio, que no se puede tomar ninguna medida, mandó a descontar los días de paro. Mandó una ordenanza al Concejo para despedir a los 37 compañeros. Es un elefante en un bazar".