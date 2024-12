Denuncian estafas millonarias con viviendas en Chocón Medio: "Las estamos pagando de nuevo"

Se trata de la empresa Proyekta Group/ Woodframe Patagonia que se publicita como empresa de construcciones y fabrica de amoblamientos.

Asimismo, el hombre contó que se trata de un S.R.L que aparece y desaparece, a la que llegaron a través de una publicidad de Instagram. "Fuimos hasta el galpón que tiene en la Ruta 152, kilómetro 10,2, nos convenció la propuesta y cuando firmamos contrato, al año sale en un medio de la zona una sentencia de la justicia contra el padre por parte de denuncias de 57 familias de Bariloche por la misma estafa", detalló.

Según indicó, el titular de la empresa tiene un modus operandi de hacer firmar contratos y luego incumplirlos, buscando distintas estrategias evasivas para no terminar con las viviendas por las que los damnificados pagaron millones de pesos. "En definitiva, se queda con la plata de las personas que construyen las viviendas. El vínculo lo boicotea todo el tiempo para que termines desistiendo y él quedarse con la plata que le pagaste", dijo.

Y afirmó que el caso más grave es del director del museo de El Chocón, un paleontólogo italiano que pagó el 60% del valor de la construcción de su vivienda y el lote está vacío. "Él te hace firmar un contrato donde dice que te hace la casa en cierta cantidad de tiempo, pero inmediatamente procrastina absolutamente todo, una vez que vos te comunicás es una fábrica de excusas permanentes para boicotear el vínculo comercial, siempre tiene alguna excusa. Se victimiza con los costos de la construcción, le pagás por adelantado y no te cumple con la obra".

En medio de esta desesperante situación, las familias damnificadas decidieron recurrir a Fiscalía, donde les dijeron que al tratarse de un incumplimiento de contrato debían recurrir a la justicia civil. Luego fueron citados por Defensoría del Consumidor, donde terminaron labrándole una multa al denunciado "pero nunca la pagó. Nosotros pensamos que íbamos a intervenir, restituyendo el dinero o metiéndolo preso, pero nada de eso pasó".

"En su galpón no hay publicidad alguna, en nuestra casa nunca puso cartel de construcción y siempre nos llamó la atención eso, pero usa a la hermana de Nicole Neumann de publicidad en Instagram". Le mandamos carta documento, lo intimamos, pero es un delincuente, te versea, te miente, ahora nos prometió que la semana que viene nos traía los muebles de la cocina y tuvimos que contratar a un carpintero, el del dormitorio nos había bonificado, pero nunca aparecieron", lamentó.

Finalmente, aseguró que hay una mujer damnificada que llevó a este hombre a juicio, pero la abogada dijo que ya saben que no van a poder cobrarle ni un peso. "Es una forma delictiva de proceder, nada termina bien. No quisiera que otras personas caigan en esto, debería haber un registro de personas que tienen denuncias por estafas para que no pasen estas cosas".

El padre, condenado

Tras una serie de denuncias, en mayo del 2019, el empresario neuquino buscado por estafas en Bariloche se presentó en la fiscalía y fue acusado por fraude en la construcción y venta de viviendas.

En ese momento Souza quedó en libertad pero debía presentarse cada dos semanas en el Ministerio Público Fiscal, mientras avanza la causa para la cual dispusieron un año de investigación.

El empresario fundó en Bariloche HS Desarrollos Urbanos, una compañía dedicada a la construcción de viviendas en seco, que durante los primeros años de funcionamiento tuvo buena respuesta de los clientes. Pero luego comenzaron los incumplimientos que fueron atribuidos por el mismo empresario “al proceso inflacionario de este país”.

Tras una ardua investigación por la denuncia de estafa de 58 familias, quienes lo denunciaron de no terminar de construir las viviendas que pagaron. Fue condenado en un fallo civil a pagar por el incumplimiento de contrato con una de las damnificadas y la sentencia sienta un precedente para otras demandas

Se estimaba en ese momento que eran más de 30 millones de pesos.