Desesperada búsqueda de un hombre en Neuquén: fue visto por última vez camino al río

Su familia ya radicó la denuncia y la Policía se encuentra relevando cámaras de seguridad para intentar hallarlo. Desde el miércoles no se sabe nada de él.

El mismo miércoles a las 21 recibieron una llamada en la casa para avisarles que no había llegado a trabajar. "Él era cuidador del programa nacional Incluir Salud. Tenía que ingresar a las 19, como no llegó pensaron que podía estar atrasado, pero como las horas pasaban y no llegaba llamaron a la casa de mis papás para preguntar por él", recordó.