Desesperada búsqueda de una joven desaparecida en Neuquén desde el 22 de mayo

Desde el jueves 22 de mayo, nada se sabe del paradero de Milagros Soledad Soto, una joven de 24 años que desapareció en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén . Su familia la busca intensamente y, aunque se realizaron denuncias y rastrillajes, todavía no hay novedades concretas sobre su ubicación. La última vez que fue vista, vestía una campera roja, gris y negra, un pantalón de buzo gris oscuro y zapatillas negras con suela blanca.

Ana Soto, su hermana, expresó la desesperación que atraviesan: “Milagros desapareció el 22 de mayo a las 16:30. Supuestamente, iba a trabajar, ella dejó a su beba de un año y medio con su pareja y desde ese momento no apareció más. Hicimos la denuncia, todo lo que había que hacer, y hasta ahora no tenemos nada. Nos dijeron que alguien la vio en Plottier, pero no hemos podido confirmarlo”, explicó.