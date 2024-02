Desesperada búsqueda de una nena de 4 años en Neuquén: "El padre me dijo que no me la va a devolver"

Busqueda nena de 4 años -No portada-.jpg

El último fin de semana, el padre de su hija le pidió quedarse con Mía hasta el lunes, ya que había sacado entradas para llevarla al cine y, conforme con la relación que estaban forjando, la mujer decidió acceder a este pedido. "Cuando la fui a buscar a la casa no había nadie de la familia, solo me atendió la señora que limpia. Empecé a llamarlo a él y no me atendió", relató.

Ante la desesperación, Ailén llamó a los abuelos y a las tías de la nena, pero ninguno le contestó. Volvió a la casa, pero tampoco fue atendida.

"Estoy desesperada, ayer (por el lunes 5), me llamó dos segundos y me dijo que deje de buscar porque no me la iba a devolver. No sé donde se la puede haber llevado, en la mochila que le prepare solo tiene cosas para tres días, ni sus documentos llevó. No sé donde la puede tener", dijo angustiada.

Búsqueda nena de 4 años

La Policía de Neuquén activó una Alerta Nati

En cuanto no pudo contactarse con nadie de la familia para que le restituyeran a su hija, Ailén radicó la denuncia en la Comisaría Primera de la ciudad de Neuquén, desde donde emitieron una Alerta Nati para poder encontrarla.

Según la descripción realizada, la pequeña es delgada, mide 1,15 metros, es de tez clara, ojos de color marrón claro y cabello largo, castaño claro.

Ante cualquier información se pide contactar a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas o a la Comisaría Primera, teléfono (299) 4424046.