Diana Mondino sobre la base espacial china en Neuquén: "Son chinos, son todos iguales"

BASE ESPACIAL CHINA- BAJADA DEL AGRIO-3.jpg La base espacial china en Neuquén.

Entre otras cosas, la canciller dio detalles de los diálogos mantenidos con los funcionarios del Gobierno Chino e hizo especial énfasis en el Swap que usó el Gobierno de Alberto Fernández. Mondino acusó a Sergio Massa de haberlo utilizado "para intervenir en el mercado, con un mecanismo de dudosísima transparencia”.

Sobre la base espacial, contó que Argentina formará equipos para utilizarla por períodos, porque los contratos lo permiten. Ante la consulta de una supuesta militarización de las instalaciones ubicadas en la provincia del Neuquén, Diana Mondino aseguró que no sabe si hay militares en las bases. “Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales”, ironizó.

Diana Mondino sobre la relación del Gobierno con China

La ministra aseguró que pese a los agravios y descalificaciones "la relación ha sido, es y será excelente". Aseguró también que Argentina había incumplido con los contratos firmados con empresas chinas antes del inicio de la gestión de Javier Milei y que están "tratando de reordenar y reorientar todas esas actividades, más atraer inversiones que podrían ser, por supuesto, de China".

Diana Mondino y Wang Wei.jpeg Diana Mondino junto al embajador chino en Argentina, Wang Wei.

“¡Son comunistas. No quiero hacer comercio con ellos!”, había exclamado Javier Milei en campaña. Su canciller intentó explicar: "El presidente Milei lo que dijo es que no íbamos a tener relaciones Estado-Estado empresariales. Nosotros no vamos a generarlas. Las que están del pasado continuarán porque ya están firmados y la República es una sola. Sí, pero con las empresas nunca hay ningún tipo de dificultad".

Ante la postura de que las relaciones bilaterales se den entre empresarios, sin que el Estado tenga que intervenir, Mondino criticó que "quieren la protección y quieren subsidio".

La funcionaria aseguró que China seguirá siendo uno de los principales socios de Argentina y adviritió que: "El problema ideológico lo podrías considerar desde el punto de vista de que no vamos a usar dinero de los contribuyentes argentinos para un negocio en particular. Lo que está firmado desde antes, habrá que ver cómo logramos cumplirlo o si hay que renegociar algo. Y todo lo nuevo, que no sea con dinero de nuestros impuestos.

La base espacial en Neuquén

El periodista de Clarín también consultó por este tema a la canciller que recordó la inspección realizada recientemente, junto con la que se hizo en la estación europea en Malargüe (Mendoza). "Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro", afirmó.

Por otra parte indicó que se formarán equipos de ciencia y técnica o de investigación, que puedan aprovechar esos recursos. "En la base China se pueden utilizar los equipos y eso Argentina no lo estaba haciendo", detalló.

BASE ESPACIAL CHINA- NEUQUÉN- INTENDENTE - BAJADA DEL AGRIO-2.jpg El intendente de Bajada del Agrio junto a los trabajadores de la base espacial.

"Nadie, nadie detectó que hubiera personal militar allí", remarcó la funcionaria. "¿Todos los que hay son científicos?", repreguntó el comunicador.

Con esa -cuanto menos- llamativa frase, se cerró el tema de la base espacial china en Neuquén.