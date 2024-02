¿Dónde está Aquiles?: el gato gigante que lo busca hasta una vidente

Aquiles está desaparecido y sus dueños, lo buscan desesperadamente por cielo y tierra, y no tienen consuelo. Para la familia, el gato no se perdió sino que alguien se lo llevó, por su belleza y particularidad, y pide una recompensa.

Es tan grande la certeza que tienen los dueños que no sólo hicieron una denuncia en el Ministerio Público Fiscal , sino que aportaron datos de dónde podría estar Aquiles, a través de una vidente o “medium”, que dice poder conectarse con la energía de los animales.

“Me pueden decir que estoy loca, lo que quieran pero elijo creer que Aquiles está con vida y va a volver”, dijo a LM Neuquén Romina Cárdenas, la dueña del animal junto a su pareja, Enrique Becker.

Gato Aquiles Aquiles tiene tres años y medio, mide 1,2 metros de nariz a cola y pesa 9 kilos. Es un animal que llama la atención. Muy caroñoso y querido en el barrio Sarmiento de Centenario. Gentileza

La foto de Aquiles se replicó por todo Facebook y dio vuelta los grupos de Whatsapp de perros y gatos perdidos en todo el Alto Valle, pero sigue desaparecido hace más de 52 días. La familia cree que alguien lo levantó, y lo tiene con vida en otra ciudad cercana.

“El que cree, cree... y el que no, me dirá que estoy loca. Pero yo quiero creer porque quiero a Aquiles de vuelta en casa”, dijo Romina, que no pierde las esperanzas.

La familia Cárdenas es muy conocida y numerosa en Centenario y se encargó de llegar a cada casa con la noticia de la desaparición de Aquiles, un gato fuera de lo común.

Aquiles, de raza y cariñoso

El gato gris con rayas no es un animal común. Es de la raza maine coon y mide 1,2 metros de nariz a cola y pesa nueve kilos. Es un animal con pedigree y en el mercado, no cuesta menos de 1000 dólares. A cualquiera le llama la atención. ¿Quién podría tenerlo entonces?

Romina le pidió al fiscal que habilite el acceso a las cámaras de seguridad en el pueblo, para hacer un recorrido que supuestamente hizo Aquiles, con un matrimonio joven que lo levantó el 8 de enero.

Pero el dato que tiene la familia está fuera de la lógica de investigación, aunque puede servir ante la ausencia de rastros. Se los dio una médium, que según los dueños de Aquiles, ya encontró otros animales en la zona.

Aquiles es un gato que se daba con todos en el vecindario. Es más, era tan conocido que la gente paraba para sacarse fotos, o lo levantaba en brazos cada vez que recibía visitas.

Los dueños viven en la calle Buenos Aires en el barrio Sarmiento, una zona antigua de Centenario, donde todos se conocen y no hay demasiados problemas.

Gato gigante desaparecido

“Aquiles está dentro de la provincia y se lo llevaron de noche, de la zona. Él salía, es muy mimoso y se da con todos. Toda persona que pasaba por nuestra casa acá en la calle Buenos Aires, paraba y se sacaba fotos”, dijo Romina.

Aquiles era tan conocido que no sólo estaba en la vereda del barrio, sino que también compartía una comida y los mimos de los docentes y militantes de Aten, que tienen la sede de Centenario, pegada a la casa de los Cárdenas.

“Se la pasaba toda la mañana acá al lado con los chicos en el salón de Aten”, acotó la dueña, que cree tener las pistas de cómo encontrar a su gato.

Los datos que dio la vidente son tan preciosos, como escalofriantes. Y cualquiera puede creer o reventar.

Según el relato de la mujer que pidió el anonimato por la familia, a Aquiles lo levantaron el mismo día 8 de enero, ya por la noche. Todo apunta a que un matrimonio joven, que estaba alquilando una casa por día cerca del barrio, vio al gato gigante, se acercó y se lo llevó.

Escalofriante relato de un robo

“La gente que se lo llevó estaba de paso. No es gente del pueblo y el punto de partida para investigar es la casa, de alquiler por un día. Yo iría a esa casa a averiguar quiénes son las personas que han estado, cuánto tiempo estuvieron y vamos a ir uniendo datos”, dijo la médium, en un audio que difundieron los dueños de Aquiles.

La vidente aportó los detalles de dónde podría estar el gato, que dice no puede volver por estar lejos, con varias horas de viaje. «Me muestra como un superficie arenosa en la entrada, no hay árboles, no hay plantas, tiene una ventana grande enfrente, fueron a un lugar y le han comprado un montón de cosas», expresó.

La familia también amplió la denuncia por un mensaje de un celular anónimo que recibió , supuestamente de las personas que tienen a Aquiles. "Yo al gato lo compré y no te lo voy a devolver", dice el mensaje que mostró Romina. La dueña no sabe si es una broma de mal gusto, o verdad.

La médium dijo que al matrimonio joven que tiene a Aquiles se movía en un auto azul, les encantó el gato. «Lo vieron raro e imponente y se lo llevaron», acotó.

Romina dijo que no pierde las esperanzas de hallar a Aquiles. Algo le dice que está vivo y el amor la hace aferrarse a una esperanza. Elije creer para ver el robusto y cariñoso animal de vuelta en su casa.