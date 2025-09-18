Dos niños con severas quemaduras fueron trasladados en código rojo tras un accidente doméstico

Se trata de un niño de 1 año y otro de 4 que tienen gran parte de su cuerpo comprometido. Cómo es el estado de salud de los menores.

Un grave accidente doméstico tuvo lugar este jueves por la tarde en la localidad de Allen . Dos hermanos de 1 y 4 años resultaron heridos con quemaduras luego de jugar con alcohol y un encendedor . Ambos fueron trasladados de urgencia en código rojo al hospital de General Roca para recibir la asistencia correspondiente.

El episodio sucedió cuando los menores, bajo circunstancias que aún se investigan, encendieron fuego con los elementos inflamables , lo que les provocó serias lesiones en su piel . Los padres trasladaron a los niños de inmediato al hospital de Allen , donde los médicos constataron la gravedad de las heridas y activaron un protocolo de emergencia para derivarlos a un centro médico de mayor complejidad.

La dimensión de las heridas requirió un operativo especial con dos ambulancias que partieron hacia el Hospital Francisco López Lima escoltadas por móviles policiales sobre la ruta 65. En el procedimiento participaron efectivos de Seguridad Vial y de la Brigada Motorizada de Apoyo, quienes facilitaron el rápido traslado por la ruta y dentro de la ciudad hasta el centro de salud, según detallo el portal ANRoca.

Cuál es el estado de salud de los dos hermanos

Al llegar al hospital de General Roca, los niños ingresaron directamente a la guardia de pediatría y luego fueron derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde permanecen internados.

El cuadro del menor de un año es el más delicado: presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de su cuerpo. En tanto, su hermano de cuatro años sufrió lesiones en el 15% de la superficie corporal.

A pesar de la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron que ninguno de los dos tiene comprometido el sistema respiratorio, lo que constituye un factor positivo para su recuperación.