"El dinero se rindió en la Justicia y se usó para capacitaciones": el FOL habló tras los allanamientos

Durante la conferencia habló Diego Mauro , referente del FOL, apuntado por el fiscal Pablo Vignaroli al asegurar que no lo podían localizar. "No tenemos notificación de qué se nos acusa concretamente a ninguno de nosotros, digo nosotros porque también estoy yo y otros compañeros y otras compañeras más que no fuimos notificados y el fiscal en parte del circo que hace, anunció que yo estaba casi desaparecido y estaba dentro de la comisaría hablando con las compañeras", indicó.

Además, contó que este lunes se presentaron ante la justicia para mostrarse a disposición para que "no se monte otra vez otro circo. Recordó que "en enero hicimos prácticamente lo mismo" y aseguró que "estamos a disposición para contestar todo lo que tengamos que contestar" porque "lo que no queremos hacer es alimentar el tema del show, porque me hace recordar cuando tuvimos que salir a discutir que no compramos los chorizos".