Emergencia Ígnea: la Fundación Tierras Patagónicas instala cámaras de detección y alerta temprana de incendios forestales en la cordillera

En qué consiste el proyecto

“El proyecto consiste en la instalación de cámaras en lugares estratégicos desde lo geográfico: puntos panorámicos o puntos en donde se logra una buena vista de sitios que por una u otra razón tienen mayores probabilidades de tener un inicio de incendio. Recordemos que el 95% de los incendios son causados por actividades humanas. Determinados estos puntos se hace un acuerdo en donde el dueño del sitio permite, avala y financia la instalación de la cámara; la Fundación la instala y la asocia a la IA para que esté monitoreada. A la vez, el propietario tiene acceso a la cámara para verla y monitorear su propiedad y alrededores”, comentó el especialista.

Inicialmente, se instalaron cámaras en la Estancia Collón Cura y en la Estancia Pailacura. Actualmente, la fundación cuenta con dos cámaras más ya instaladas, una en Junín de los Andes (Ea. Collun Co) y otra en el Cerro Ezpeleta, (Ea. San Francisco). El proceso de instalación comprende una etapa de relevamiento con estudio de factibilidad; una de planificación, selección de tecnología y presupuesto; y por último, las tareas de emplazamiento. Dependiendo de condiciones propias del lugar, se puede o no contar con energía, y se puede o no contar con conexión de Internet. Estas cuestiones se resuelven con la instalación de paneles solares y enlaces punto a punto, o bien a través de Internet Satelital tipo StarLink.

“El proyecto se inició con la instalación de cámaras y monitoreo humano, es decir, personas que miraban las cámaras durante su horario de guardia activa. Hoy, la IA está en un grado de madurez que, puesta a monitorear cámaras con un modelo entrenado, promete arrojar resultados de alerta temprana de incendios con mucha más certeza, y sin limitaciones de horarios. Es por ello que continuamos apuntando a tener cada vez más cámaras, que la IA las monitoree y emita alertas”, expresó Dellacanónica.

Emergencia Ígnea: la Fundación Tierras Patagónicas

En estos últimos días, el equipo de técnicos y expertos de la Fundación Tierras Patagónicas estuvo trabajando en el Cerro Ezpeleta, para terminar de configurar y poner a punto la cámara que estará monitoreando la cordillera en ese sector y que funcionará con Inteligencia Artificial para detectar y dar alerta temprana ante la presencia de columnas de humo. El equipo transmite en vivo las 24 horas y tiene un ángulo total de visión de 360 grados.

Mientras tanto, el trabajo continúa: “tenemos pendiente la resolución del acceso del software de IA a algunas de las cámaras, ya que dependiendo del ISP de cada lugar es que resulta más fácil el acceso desde el servidor donde se aloja la IA a la cámara. Algunas de las cámaras ya tienen el acceso y en otras todavía está pendiente. Además de ello, prevemos la mudanza de una cámara a un sitio más estratégico y la instalación de nuevas cámaras en diferentes sitios, por el momento todos en la provincia del Neuquén. La meta a corto plazo es que la IA esté monitoreando todas las cámaras. A mediano plazo, continuar sumando cámaras para tener una red que abarque todo lo posible el territorio del Neuquén”, concluyó Dellacanónica