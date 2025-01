En vivo, los incendios en los Parques Lanín y Nahuel Huapi

Desde el jueves por la noche se detecta una columna de humo envuelve a Neuquén capital y alrededores. El calor y el olor era insoportable en la noche. Y durante las primeras horas de la mañana del viernes permanecía ese dulzor amargo en las gargantas.

La duda estaba en que si el humo, que se extendió no solo por Neuquén sino también hacia Cipolletti, era como consecuencia del incendio en Plottier o en el Valle Magdalena, correspondiente a la zona centro del Parque Nacional Lanín, sumado al gran incendio que afecta la zona de El Bolsón.

Mansilla estimó que "el humo que se ve en la ciudad puede ser el del incendio del Valle Magdalena, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín dado que viene del sector oeste. Ese podría ser el humo que se puede observar en todo el ámbito de la región del Comahue".

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " Más de 30 brigadistas y medios aéreos combaten en #ElBolsón un incendio forestal que comenzó cerca del sendero al Cajón del Azul y, por el viento, avanza de forma amenazante. El foco inicial se anunció cerca de las 16. Por cercanía, los vecinos de #MallínAhogado divisaron el siniestro y dieron aviso a los organismos de combate. Por el momento los brigadistas no arriesgaron la dimensión del incendio aunque admitieron que “el objetivo es evitar la propagación”. Leé la nota completa en nuestro link in bio."