En vivo, paro y marcha de ATEN contra el presentismo en Neuquén

En sesión los diputados le dijeron sí al presentismo

En la sesión de la madrugada de este miércoles aprobaron en particular en la Legislatura el proyecto de ley que estableció la presencialidad en las escuelas.

De esta forma, los trabajadores de la educación no deberán acreditar más de tres inasistencias por trimestre y cobrarán un adicional del 15 por ciento cada tres meses.

Al actuar como miembro informante, Claudio Domínguez (MPN) aclaró en la sesión que la medida es de carácter voluntario, que no afecta el salario del plantel trabajador y remarcó que no genera ningún esfuerzo extra en la jornada laboral, por lo que no puede considerarse inconstitucional. “Es un plus, nadie está obligado, es voluntario” sintetizó el legislador.

Los principales cambios realizados en el plenario de comisiones fueron la eliminación del requisito de capacitaciones para acceder al adicional y la elevación del ítem del 10 a 15% de la asignación del cargo u hora cátedra.