Entrega de premios y reconocimiento a la responsabilidad ciudadana a los buenos contribuyentes de Neuquén

La Municipalidad distinguió la responsabilidad fiscal y el compromiso de los habitantes. Entre los beneficiarios se llevaron televisores, computadoras y motos eléctricas.

En una ceremonia celebrada en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) , la Municipalidad de Neuquén distinguió con premios a los buenos contribuyentes de la ciudad a través de un sorteo que destaca el compromiso y la responsabilidad fiscal de sus habitantes.

“La entrega de premios no solo reconoció el esfuerzo de los contribuyentes, sino que también puso en valor la importancia de la confianza y la colaboración entre el municipio y la ciudadanía para construir una ciudad cada vez mejor”, destacó la Jefa de Gabinete en el inicio del acto.

Antes, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce , expresó su orgullo por el alto porcentaje de cumplimiento en la ciudad y agradeció especialmente el aporte de los presentes: "Felicitamos a cada uno de ustedes por representar al 80% de buenos contribuyentes que tenemos en Neuquén”, les dijo.

“Es un orgullo entregar estos premios y ver reflejadas en ustedes todas las obras y servicios que presta la ciudad, gracias a su pago al día de los tributos", señaló. Pesce transmitió un agradecimiento especial en nombre del intendente Mariano Gaido, que se encuentra en Buenos Aires realizando gestiones públicas.

Por su parte, la jefa de Gabinete María Pasqualini resaltó el impacto concreto de la responsabilidad tributaria en el desarrollo urbano: "Ustedes son protagonistas de cada obra que se realiza en la ciudad. Gracias a que pagan los impuestos en tiempo y forma, la Municipalidad mantiene sus cuentas ordenadas y es posible ejecutar proyectos en todos los barrios”.

“Más del 80% de los impuestos están al día, y eso se traduce en avances que cada vecino necesita", afirmó la funcionaria, quien compartió ejemplos recientes de obras en barrios como Confluencia y Auka Mawida, y agradeció el compromiso que permite que Neuquén siga creciendo.

“Si recorremos la ciudad, nos vamos a encontrar que en casi todos los barrios de se está ejecutando una obra. que cada neuquino y neuquina necesita, así que gracias por hacer que esta ciudad se distinga a nivel nacional”, agregó Pasqualini.

Este es un sorteo que se hace todos los años en la ciudad de Neuquén. Al respecto, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, remarcó como sus predecesores el alto índice de cobrabilidad “y eso -señaló- es muy bueno porque habla de no solo la cultura tributaria de Neuquén, sino que, efectivamente, las vecinas y los vecinos ven reflejado en obras y en buenos servicios el pago de sus tributos”.

"Eso es muy importante porque la gente contribuye y te acompaña cuando recibe una contraprestación efectiva, y en la ciudad de Neuquén hay muchísima obra pública en todos los barrios".

“El intendente Mariano Gaido -continuó- nos ha pedido que todos los años hagamos estos sorteos de buenos contribuyentes, y es una forma de retribuir el esfuerzo que hacen nuestros vecinos en el pago de sus tributos, mes a mes”.

En representación de ESSESA SA asistió Laura Muñoz, quien contó que cuando se enteraron del premio “nos realegramos porque es la primera vez que, como empresa, tenemos un premio. Híper agradecidos estamos: la empresa está al día con todos los impuestos, y lo vamos a sortear en la fiesta de fin de año entre todos”.

Contribuyentes reconocidos por su compromiso tributario

Recibieron SMART TV Philips Ultra HD 4K: ESSESA S.A; Aroca Burgos, Angelica del Pilar; Vega, Yanina Andrea; SIMETRA SERVICE S.A; Unión Patagónica S.R.L; Servicios Petroleros Uribe S.A; Carrasco, Alberto Manuel; Huentemilla, Aldo German; Cerezuela, Edgardo Antonio.

Recibieron notebooks Exo I3 (8 gb de RAM, 512 GB SSD, 15,6 pulgadas): Montaña Vargas, María Luz; Nicastro, José Salvador; HNA BRAVA SOC. SIMPLE; F+B OBRAS CIVILES S.R.L; Francheri, Carlos Eduardo; García, Marcos Andrés; Piccioli, Daniel Hugo.

Recibieron motos eléctricas Marca Soco Modelo CUX: Sartori, Norma Liliana; Palacio, Matías.