Fiesta de la Confluencia 2025: quién es Juan Fuentes, el artista salteño que compartirá escenario con La Sole

Juan Fuentes es un cantante, compositor y folclorista argentino. Ex vocalista del grupo Los Huayra del que formó parte durante 15 años. “Mucha gente desacredita mi salida de Los Huayra y me critica porque me fui en uno de los momentos más exitosos de la banca, pero para mí el éxito no es ganar plata o estar en todos lados, para mí ser exitoso es hacer lo que te gusta y no estaba haciendo lo que me gustaba”, confesó en una entrevista.