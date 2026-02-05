Fiesta de la Confluencia 2026, jueves 5 de febrero: horarios de los shows en todos los escenarios

Con más de diez años de historia, la Fiesta de la Confluencia se convirtió en la cita más convocante de la región. Empieza este jueves hasta el próximo domingo 8 de febrero.

Este 5, 6, 7 y 8 de febrero se celebra una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia . Con más de diez años de historia, el evento ya se ganó un lugar en la agenda de fiestas populares del país y se convirtió en la cita más convocante de la región, con cientos de miles de espectadores que disfrutan cada jornada de los shows a orillas del río Limay.

Como todos los años, se difundió cómo funcionarán los servicios especiales del COLE para que los vecinos se trasladen al convocante festival. Al respecto declaró el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, quien dio detalles de recorridos, horarios y disponibilidades de unidades. Como todos los años, los recorridos no tendrán horarios específicos, sino que funcionarán de manera constante a demanda entre las dos cabeceras.

"Lo propio hacemos a la salida, no dejamos a un solo vecino en ese horario de desconcentración, digamos, no dejamos a ningún vecino sin trasladar. Después llegan hasta el parque central, que en ese caso todos los servicios son gratuitos y a partir de ello ya entran en el sistema tema normal de transporte donde van a sus hacia sus hogares", expresó Espinosa.

Recorrido COLE fiesta de la confluencia 2026

En esta edición se repite la rifa que busca solventar los gastos de la organización del evento y ya se convirtió en uno de los atractivos de la Fiesta de la Confluencia. Este año, la propuesta llegó con más premios: además de los autos y la camioneta 0 kilómetro, también habrá chances de ganar motos y monopatines eléctricos, por lo que cada noche tendrá más de un afortunado.

En los días previos al inicio de la Fiesta de la Confluencia, también se anunció que el sorteo va a incluir un premio aún mayor: una casa de dos dormitorios para uno de los afortunados.

Los números de la rifa se pueden comprar de forma anticipada, y ya están a la venta a través del sitio web, por un precio de 70 mil pesos, desde el 1 de febrero. La iniciativa es impulsada de manera conjunta con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), el ECyDENSE y el gobierno provincial, con el objetivo de seguir acompañando y potenciando la fiesta popular más convocante de la Patagonia.

Fiesta de la Confluencia 2026, jueves 5 de febrero: Escenario Confluencia

18.20 | Pre Confluencia 1

18.50 | Pre Confluencia 2

19.15 | Migrantes

20.05 | Rombai

21.20 | Los Berbel

22.10 | Luciano Pereyra

00.10 | Karina

Fiesta de la Confluencia 2026, jueves 5 de febrero: Escenario Limay

18 | Dúo Fuerza de Mujer.

18.20 | Luca Vila.

18.50| Matías Napoli.

19.30 | Las muertes comunes.

20.20 | Sueño Eterno.

21.20 | Luis Sebastián.

22 | Jarilla .

. 23| Álamos plateados orquesta.

Fiesta de la Confluencia 2026, jueves 5 de febrero: Escenario de música electrónica

19 | Chain Haded

20 | Depascuale

21 | Kaala B2B Max Dalena

22 | Boutt

23 | Sveca

00 | TAV

La grilla completa del escenario infantil

Este jueves 5 de febrero, durante el primer día de la Fiesta de la Confluencia se presentarán Ronda de Canciones a las 19 y el mago Joaquín Di Magic a las 20. El viernes 6 será el turnos de Marito Diabolista con "Pintó Circo" a partir de las 19, seguido por "Circo Bardo", a cargo de Los Entretenedores, a las 20.

El sábado 7, desde las 19, se presenta "A la Chuña", una obra de teatro improvisado, y a las 20 será el show de Los Musis de Prófica. El domingo 8 se presentará la Compañía Terráquea con "Jacinta y el Duende de la Siesta", desde las 19. El cierre del escenario infantil será el domingo a las 20, con el Dúo D2, que presentará el show "Cirqueando en familia".

Fiesta de la Confluencia 2026: el mapa completo