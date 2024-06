Fotomultas en Neuquén y un video que enciende la polémica muy cerca del centro

Camaras - fotomultas (2).jpg Claudio Espinoza

Otros conductores neuquinos fueron críticos en cuanto a los precios de las fotomultas, el estado de las calles y la complejidad de transitar por un microcentro que en horas pico queda chico y colapsado.

José Guaytima indicó que las calles están "en pésimo estado". Incluso, advirtió que la Avenida Argentina, donde confluyen muchas cámaras, es demasiado angosta para evitar el embotellamiento de tránsito que existe en horarios pico. La postal es parecida al ingreso y salida de los colegios. Un caso emblemático es la calle Roca y Bouquet Roldán, donde se concentran dos escuelas y un jardín de infantes, y no hay un solo inspector regulando el tránsito. "Con estas multas, es más caro vivir en Neuquén que en Miami", ironizó.

Juan Servi, otro vecino, también reparó en el mal estado de varias calles y agregó: "Si los semáforos estuvieran bien sincronizados para no provocar los embotellamientos, la gente no andaría tan apurada...es increíble como los propios damnificados festejan esta medida recaudatoria". Es que si, hay vecinos que apoyan esta medida porque "somos hijos del rigor".

Trailer sin patente ni luces

"Al menos cambien la sincronización de los semáforos. Duran muy poco, y si encima le sumamos la invasión de los colectivos, las chances de quedar sobre la línea peatonal son muy altas", advirtió Franco Elgueta. "Deberían establecer la duración del amarillo, algunos tienen mas tiempo que otros que duran menos de un segundo", sumó Adrián Callegari.

La observación no es menor teniendo en cuanto que de las infracciones cometidas, la mitad más uno fue por cruzar semáforos en rojo y el resto, por invadir la senda peatonal.

Sin ir más lejos, Elgueta comentó su caso: "En calle Belgrano y Salta, cuando circulaba, tenía un vehículo delante y un colectivo detenido al costado. Quiero cruzar, pero del otro lado de la Salta se había llenado la calle y, por lo tanto, yo no podía quedarme cortando el tránsito, así que me detuve. Al querer volver atrás, ya que terminé sobre la senda, no pude hacerlo porque el colectivo se había puesto en el lugar. Solo espero que los tres segundos de grabación sean suficientes..."

Multas excesivas

Para Lidia Soler, son "muy excesivas las multas en un momento donde no alcanza el dinero para llegar a fin de mes" y tiró la idea de que la primera sanción sea, en todo caso, un llamado de atención. "Me parece que se les fue la mano con los costos, no somos todxs petrolerxs..tampoco el fin es acrecentar las arcas, supongo", acotó Marta Freich.

"Tantísima guita que gastaron en este sistema (...) por qué no invirtieron primero en hacer asfalto como la gente. No hay una sola calle que no tengan pozos, baches, badenes, parques arriba de otros parches de cemento fracturados; y ni hablar de las veredas. Hay tótem de velocidad pero no hay sendas peatonales pintadas hace muchos años. Ni hablar de los barrios que siguen sin asfalto. Vamos, sigan poniendo cámaras", se quejó otro vecino.

Otro conductor festejó a medias la implementación de las fotomultas, por lo mismo que otros: el fin recaudatorio. "El valor está desproporcionado al poder adquisitivo del propietario de un auto. Te llega a tocar una fotomulta muy fuerte y perdés todo. Es desproporcionado y demasiado castigo, me parece que el castigo debería ser para el que sí comete un accidente", afirmó.

GIF 2 infracciones captadas por fotomultas.gif

Aunque consideró que el uso del cinturón de seguridad es en realidad una medida de protección personal y no debería ser controlado, aclaró que sí es correcto penalizar el uso del teléfono celular al volante. "Yo lo he usado y sé que distrae mucho. El cinturón es para cuidarse uno pero con el celular podés matar a alguien", indicó.

Una taxista que estaba en pleno turno de trabajo opinó que la medida es correcta pero consideró que no hay claridad sobre cómo se va a aplicar a los taxistas, sobre todo con las contravenciones de la doble fila. "En los hoteles tenemos un lugar destinado para esperar a los pasajeros pero en los edificios no y a veces demoran en bajar", dijo y agregó que deberían ofrecerles a los trabajadores del rubro un tiempo mayor de tolerancia. "Siempre hay insultos y bocinazos porque demoran en bajar", afirmó.

"Nosotros estamos en el ojo de la tormenta y todo el día en la calle", dijo la taxista, que pidió consideración para los que trabajan trasladando pasajeros. "También es importante que el peatón cruce por donde debe, porque a veces los peatones cruzan por la mitad de la calle y nos tenemos que detener en cualquier lado. Debería ser parejo para todo el mundo para que podamos circular como corresponde", cuestionó.

Las infracciones más altas

Después de una semana de prueba y dos días de cobro, se cometieron 546 infracciones en total, de las cuales 279 son por cruzar el semáforo rojo y 267 son por invadir la senda peatonal. Traducido en porcentajes, estas infracciones son muy parejas: por muy poco, con el 51%, el tipo de infracción que lidera el ránking es cruzar en rojo. La mayoría de los infractores se arriesgó a pagar la multa más cara de todas.

Es que por cruzar en rojo, hay un mínimo de $159.000 y un máximo de $1.192.500. Existe la posibilidad de acceder a un descuento del 50 por ciento si el infractor realiza un pago voluntario.

precios fotomultas.jpg

Los primeros datos del sistema también analizan el dominio de la infracción. Es así que de forma preliminar se concluye que no hay que buscar lejos para encontrar a los infractores. La mayoría son locales, es decir, tienen su vehículo radicado en Neuquén capital. Del total de multas generadas, 546, los infractores con domicilio en esta ciudad son 320, contra 226 que son de afuera. En porcentaje, representan el 59% del total de fotomultas.

Recordemos que la Municipalidad calibró 46 cámaras de un total de 100 que funcionarán en la primera etapa. Más tarde, está previsto incorporar otros 113 equipos en diferentes esquinas con semáforos de la ciudad. Se penalizará cruzar en rojo, invadir la senda peatonal, circular sin cinturón de seguridad, usar teléfono celular, girar a la izquierda o estacionar en doble fila.