Intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Neuquén

Se trata de una joven de 28 años que fue vista por última vez en la capital provincial.

La mujer fue vista por última vez en la capital neuquina.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió una búsqueda para dar con el paradero de una mujer de 28 años que se encuentra desaparecida desde este jueves al mediodía. La misma fue vista por última vez en la capital provincial.

Se trata de Nicole Camila Correa , quien se ausentó entre las 11.45 y las 12.00 de este día. De acuerdo a la denuncia, radicada en la Comisaría Segunda, el último lugar donde fue observada es la calle Mitre al 1455.

La mujer tiene 28 años, es de nacionalidad argentina, mide 1,73 metros, tiene tez morena, cabellos largos oscuros, ojos oscuros y contextura física delgada.

Al momento de ausentarse, vestía campera negra deportiva, calza gris y zapatillas negras marcadas “Adidas”. En la denuncia, no precisaron si posee celular.

intensa busqueda de una mujer en neuquen 2

Las autoridades solicitan que, ante cualquier información, se comuniquen con la Fiscalía de Homicidios interviniente o al número telefónico de la Comisaría Segunda: (299) - 4424063.

Buscan a un hombre desaparecido en el norte neuquino

En paralelo, la Policía de la provincia de Neuquén mantiene activa la búsqueda de un hombre en el norte neuquino. Su desaparición fue denunciada el 2 de abril pasado en la localidad de Huinganco.

Se trata de Marcelo Armando Padilla, de 36 años, de nacionalidad argentina, y de una altura de 1.68 metros.

De acuerdo a la denuncia, es de tez trigueña, cabellos cortos oscuros y de ojos oscuros. La contextura física es delgada.

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El mayor fue visto por última vez en la localidad de Huinganco. Se desconoce su vestimenta al momento de ausentarse, como también si llevaba o no celular.

Ante cualquier información, la Policía indicó que la fiscalía interviniente es la Fiscalía Única V Circunscripción Judicial Chos Malal o bien comunicarse al teléfono (299) 5766697 de la Comisaría 39.