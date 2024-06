La nena que tiene un solo pulmón, a su mamá con cáncer y necesita ayuda urgente

“Martu tiene un solo pulmón y no se le puede hacer trasplante. Lo que agrava todo es que por la escoliosis no tiene donde apoyarse y lamentablemente avanza muy rápido, desde septiembre a enero llegó a una curva superando los 46 grados. Por eso hay que operarla urgente”, señala Zulma a LM Cipolletti .

Presupuesto Martina.jpg El presupuesto para la urgente intervención que necesita.

La nena hoy asiste a segundo grado en la escuela 366, aunque también dejó un grato recuerdo en el Jardín 50 de las 1200.

“Estuve en abril en Buenos Aires, viajo cada 4 meses a Capital Federal y allá me dijeron que tiene que ir a cirugía, me pidieron materiales y el presupuesto solo para la operación supera los 15 millones de pesos. Son materiales que necesita para su columna y desde luego que no podemos pagarlo, ni cerca estamos de eso”, explica angustiada la incansable mamá.

Tanto que asegura que en las últimas horas grabó una charla que mantenía en el Hospital local para que nadie dudara o desconfiara de la necesidad imperiosa que tienen, para darle transparencia y credibilidad a su reclamo y llamado a la solidaridad.

"Voy todas las semanas a consultar"

“Lo hice ayer, cuando volví a consultar, porque gestioné todo a través del Hospital de Cipolletti. Se mandaron a Viedma los papeles, en mayo regresé al Hospital y resulta que hubo que volver a enviarlos. Pero todavía no hay nada, lamentablemente. Yo a la vez soy paciente oncológica pero tampoco tengo novedades de mi medicación. Voy todas las semanas a consultar y ya es algo desesperante, pienso que voy a colapsar con todo pero me sereno, pienso en mi hija y se me pasa”, lamenta.

Para colmo, el cuadro de salud de Martina se complicó en varios frentes. “Empezó también a tener incontinencia urinaria y fecal, lo estamos tratando de manejar por ahora con medicación que no hay en el Hospital, la única solución es la cirugía también. Pero no queda otra que meterle para adelante, confiar en Dios y agradecerle a la gente que sabemos que o nos ayuda o nos tira buena onda y eso también suma en estos momentos. Gracias totales”, concluye Zulma.

Cómo ayudarla

“Son 400 números en las rifas, una de las hermanas de Martina, por parte de padre me está ayudando a venderlas y el valor es de 3.000 pesos. Se sortea el sábado 29 a la tarde y hay numerosos premios”, culmina Zulma. ¿Vas a comprarles un numerito? En nombre de la hermosa Martu, “muchas gracias”.

El Alias: mamu.martump