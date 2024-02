La "silla vacía" en la Defensoría del Vecino de Centenario

La elección del Defensor del Vecino quedó en el olvido en Centenario. El organismo está virtualmente acéfalo , ya que la defensora Olga Alfonso ya no puede estar más en el cargo por un tema de plazos. Tampoco una suplente, y a esto se le suma un tema cruzado en lo judicial.

El cargo tendría que haberse elegido el pasado 10 de noviembre porque así lo establece la Carta Orgánica de Centenario, pero se dilató por una pelea política y administrativa. El Concejo Deliberante saliente votó una terna, pero no pudo elegir quién ocupará el cargo.

Se cumplieron los plazos, pasó el verano, asumió el nuevo intendente Esteban Cimolai , y no se sabe si los nuevos concejales respetarán esa decisión, que está diezmada por la política. El cargo es igual al de un concejal. Cobran lo mismo y tiene una estructura que se financia con hasta el 1% del presupuesto municipal.

La terna que en su momento se había votado estaba compuesta por Valeria Caffaratti, de profesión psicóloga y ex concejala de Somos Centenario; Pablo Ianni allegado al MPN; y la abogada Mariel Terrasanta, del desaparecido bloque Avanzar. Pero con un Concejo Deliberante nuevo, nadie sabe si se respetarán esos acuerdos.

Concejo Deliberante Centenario sede actual 2024 -casco viejo-

“Estamos esperando una decisión de la Justicia”, dijeron fuentes consultas por LMNeuquén, aunque nadie sabe decir en qué parte de la Justicia neuquina se encuentra el reclamo. Mientas tanto, la silla permanece vacía.

El cargo siempre estuvo atravesado por los acuerdos políticos. De hecho se elige de esa manera. La defensora Olga Alfonso era una militante del Partido Justicialista, además de haber sido concejal en el período 2007-2011.

La defensora suplente, Catalina Sánchez, renunció hace poco y formaría parte de un cargo en el gobierno de Rolando Figueroa. Y Alberto Pérez, segundo suplente, docente y militante de ATEN, es el que tendría que estar a cargo en estos días, donde podría haber algún tipo de definición.

La elección quedó en pausa, por un tema judicial y político. Tendría que haberse elegido el 10 de noviembre, según la el artículo 80 de la Carta Orgánica Municipal, pero se paralizó por una pulseada en votos entre los concejales del oficialismo del exintndente Javier Bertoldi, y el actual, Estaban Cimolai.

Centenario: política, cruces y nombre

El tema de fondo viene por la derrota del intendente Javier Bertoldi el pasado 16 de abril, que buscaba su reelección, donde se rompieron algunos pactos políticos. Y a finales del año pasado, el acuerdo se rompieron en el oficialismo peronista.

Javier-Bertoldi-Centenario.jpg

Dos exconcejalas suplentes del PJ, Mabel Godoy y Diana Mendoza, acompañaron al partido Somos Centenario del actual intendentee Cimolai y votaron una terna donde Bertoldi no pudo imponer a ninguna persona de su confianza.

Durante la presentación el año pasado, algunos de los postulantes realizaron un reclamo administrativo, ya que, según adujeron, no se les realizó una entrevista personal, algo que no está contemplado en las ordenanzas.

Los postulantes que se habían presentado fueron: Segundo Díaz; Marina Pérez; Federico Fracchia; Vanessa Bertoldi; Raúl Rivas; Valeria Caffaratti (quedó en la terna); Elizabeth Bastías; Víctor Matelo; Marcela Álvarez; Catalina Sánchez (ex defensora suplente); Maria Alejandra Sanabria (ex secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad); Manuel Avilez; Francisco Guzmán Varela (hoy concejal suplente del PJ); Pablo Ianni (quedó en la terna); René Eduardo Toro; Hugo Crljenko; María José Valenzuela Tribbia; Rosario Esteban Videla (ex secretario de Servicios Públicos); Claudio Machado; Ruth Carrizo y Mariel Terrasanta (quedó en la terna).

Mientas tanto, Centenario aún no tiene designado un defensor del vecino, está hace casi cuatro meses, de manera irregular.