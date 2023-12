Le perdieron a uno de sus gatos en un vuelo que llegó a Neuquén y lo busca desesperadamente

SFP Aeropuerto Internacional Juan Domingo Peron (11).JPG Sebastian Fariña Petersen

Cuando encontró su canil sin una de sus mascotas, Lucas aseguró que los operarios le dieron distintas versiones sobre qué ocurrió. "Uno me dijo que encontró la jaula abierta y otro dijo que cuando se abrió y se escapó para una parte del aeropuerto y que se fue hacia un costado, para el lado de Plottier", comentó.

Además, comentó que desde la aerolínea lo asesoraron mal desde un principio, ya que le dijeron que al no ser un delito federal no podía hacer ninguna denuncia. "Me comuniqué con mi abogado y me dijo que sí podía, porque es un delito que ocurrió dentro del establecimiento", remarcó Lucas.

"Desde la aerolínea saben que tienen al gato desaparecido, pero no lo buscan y encima no me dejan ingresar al aeropuerto para buscarlo", relató mientras camina por la zona desde hace más de 6 horas al rayo del sol buscando a su gato con mucha tristeza. "Lo busco desde el otro lado del alambrado, ya que no me dejan pasar", señaló.

También contó que se fue a comprar alimento para gatos, ya que ante la desesperación no se le ocurrían más formas de buscar a su compañero.

La mascota responde al nombre de "Boris", es un macho de 1 año, se encuentra castrado y es de color gris con manchitas claras y ojos verdes. En caso de verlo, comunicarse con el número 2996074858.