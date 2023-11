Son oriundos de Merlo, San Luis, y llegaron a la región hace tres años. Justo pensaban embarcarse en un nuevo proyecto en otros lares pero un hecho de inseguridad truncó los planes. "Me había salido una linda chance de trabajo y vendí lo poco que tenía para pagarme los pasajes, que salían 75 mil pesos cada uno. Nos íbamos por un futuro mejor, ya no podíamos pagar el alquiler en Neuquén. Pero en el Barrio Hipódromo me asaltaron, me rompieron la cabeza, no ,sé si los mismos del lugar que me alquilaban o quienes. Por miedo me vine a Cipolletti, estuvimos en la plaza, en la Terminal pero nos van corriendo, no somos delincuentes", se descarga el hombre en charla con LM Cipolletti.