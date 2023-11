Los afiliados del ISSN pasarán la noche a la intemperie para ir a Las Grutas

Con reposeras, carpas y algunos abrigos trabajadores estatales y jubilados del Estado se agolparon en Buenos Aires al 1100 para poder conseguir un lugar en las costas rionegrinas durante el verano. " Los cupos no son tantos porque no solo es para nosotros, sino también para los afiliados del interior", explicó una de las personas que se encontraba en la fila a LMNeuquén .

Pese a tener que pasar la noche al aire libre, muchos no se quejaban, admitían que no tienen otra forma de poder pagarse unos días de vacaciones. "Yo llegué hoy (miércoles) a las 3 de la mañana. Tuve que pasar por las ráfagas y el viento frío que hubo", contó Sandra. "Me vine con carpa porque estoy con mi nena y para ponerla un poco a reparo", agregó.