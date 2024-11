Los siete consejos de psicólogos de Neuquén para afrontar con éxito una entrevista de trabajo

Colegio de Profesionales psicólogos (5).jpg Anahi Cárdena

Marcos Martínez Cabrera (MPNQN 1762), vocal de la Comisión Ejecutiva del Colegio, destacó el rol que tienen los psicólogos también para readaptar a los trabajadores que, por ejemplo, deben cumplir diagramas en los yacimientos y ven resentida su dinámica familiar. "Tienen que convivir una persona que está de vacaciones con alguien que administra la vida familiar, una vida que sigue cuando el trabajador está en el campo varios días", aclaró.

Aunque todavía notan resistencia de los trabajadores a hacer consultas psicológicas, explicó que "aguantar" condiciones estresantes puede terminar afectando su productividad. Contreras agregó que, en algunos casos, estos problemas derivan incluso en complicaciones físicas para los empleados.

Colegio de Profesionales psicólogos (7).jpg Anahi Cárdena

Si bien desde el Colegio de Psicólogos de Neuquén consideran que todavía se le presta poca importancia desde las empresas a la salud mental de los trabajadores, su rol como evaluadores en los procesos de selección está cada día más posicionado y reconocido tanto por las compañías como por los candidatos que, en algunos casos, enfrentan la etapa de entrevista psicológica con mucha ansiedad.

Consejos a la hora de enfrentar una entrevista de trabajo

Para Martínez Cabrera, no hay que preocuparse si uno siente nervios o demuestra ansiedad en una entrevista de trabajo. "Como en una primera cita, un parcial en la facultad o la primera vez que jugás en un equipo de fútbol, uno busca quedar bien y causar una buena impresión, por eso es normal sentir cierta ansiedad y los psicólogos lo tomamos como parte del contexto, no es algo que se evalúe de manera negativa para una selección", expresó.

Sin embargo, consideró que muchas personas, por miedo a "fallar" en la entrevista, terminan por forzar sus respuestas o buscar recetas estandarizadas en Internet que les permitan pasar esa prueba, lo que termina por generar un resultado contraproducente para los candidatos.

Ser uno mismo

El primer consejo de los psicólogos de Neuquén apunta a no forzar respuestas o procedimientos en los tests de las entrevistas, ya que los evaluadores no analizan solamente las respuestas sino que complementan distintas técnicas de evaluación y tienen en cuenta, sobre todo, la entrevista personal. Así, no hay respuestas correctas o incorrectas para las consignas, sino que algunas se adaptan mejor que otras a lo que busca una compañía, pero podrían no ser útiles para otra empresa.

Confiar en las propias capacidades

Los profesionales recomendaron explayarse sobre la trayectoria laboral o académica durante la entrevista y mostrar, con más énfasis, aquellas capacidades en las que uno destaca. Por eso, es importante contar lo que uno ha hecho, sin juzgar si lo merecían o no, o por qué consiguieron esas oportunidades. "El síndrome del impostor nos lleva a pensar que tuvimos un logro sólo por suerte o casualidad; por eso, es mejor sólo contar esos logros y así evitar los juicios que nos desvalorizan", afirmó Martínez Cabrera.

Ser sinceros con lo que no se sabe

No es aconsejable mentir en el curriculum o exagerar capacidades que no tenemos. En ese caso, aclaró que los psicólogos valoran a las personas que se sinceran respecto a sus defectos o las habilidades que les faltan. "Es importante mostrarse siempre dispuestos a aprender", dijo Contreras, que aclaró que no hace falta fingir "que sabemos todo".

Buscar rasgos distintivos

Durante la entrevista, se valora que los candidatos sean capaces de reconocer y compartir aquellas cualidades que los hacen diferentes y que podrían aportar un valor distintivo a la organización que inició la búsqueda.

entrevista laboral.jpg

No dar respuestas memorizadas

Aunque muchas personas buscan consejos en Internet, como las técnicas adecuadas para dibujar el paraguas del test "el hombre bajo la lluvia", los psicólogos señalaron que suelen identificar con rapidez esas respuestas las consignas que ya están ampliamente difundidas. Por eso, la originalidad juega a favor contra el estudio pormenorizado de las respuestas correctas.

No buscar complacer

Recomendaron, además, no tratar de dilucidar cuál es el objetivo de cada test que proponen los psicólogos durante la entrevista. "Si estamos pensando por qué me preguntan esto, o qué quieren que yo les responda, terminamos dando respuestas forzadas", dijo Martínez Cabrera y aclaró que las respuestas y los tests se complementan, por lo que se hace una evaluación dimensional, donde no hay notas del 1 al 10.

¡No hace falta saber dibujar!

Los psicólogos neuquinos aseguran que la réplica que más reciben de los candidatos es su temor por no saber dibujar bien. "Siempre les digo que no soy profesora de plástica y no les voy a poner nota", bromeó Cabrera. Así, recordó que muchas veces se evalúa la actitud para afrontar la entrevista, la predisposición para asumir los desafíos de las consignas o la forma de desenvolverse en la respuestas y no sólo el dibujo que hacen en cada test.

Colegio de psicólogos de Neuquén

Más allá de estos consejos, los referentes del Colegio de Psicólogos recordaron que las evaluaciones psicológicas para entrar a un puesto no son estandarizadas, por lo que no sirve memorizar respuestas ni cumplir siempre los mismos patrones a la hora de llegar al proceso de evaluación. De esta manera, en algunas entrevistas los seleccionadores buscan perfiles creativos, otras veces un trabajador que se sienta cómodo en un trabajo monótono y, en otros casos, necesitan candidatos que sepan trabajar bajo presión. Para cada rol, la evaluación será muy distinta.

"A veces pasa que tienen el perfil adecuado para el puesto, y terminan descartando sus curriculum porque notan que hacen respuestas muy forzadas o porque dibujan las consignas que siempre salen en Google", aclaró Martínez Cabrera y repitió la importancia de ser auténticos y genuinos, incluso en un contexto que genera tensión o ansiedad.