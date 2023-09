Massa dinamita todo intentado llegar a octubre con alguna chance

El paquete incluye la ampliación del bono extraordinario que recibirán los jubilados y pensionados durante los meses de septiembre, octubre y noviembre; el pago de una suma fija a cuenta de futuros aumentos para empleados en relación de dependencia y de casas particulares; refuerzos para beneficiarios de Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo; exenciones impositivas para monotributistas y créditos a tasas subsidiadas, entre otras medidas.

Esta batería de anuncios tendrá un costo total en torno a los 1,5 billones de pesos (0,8% del Producto Bruto Interno - PBI). Pero sólo una parte será absorbida por el Tesoro Nacional, dado que algunas de las medidas serán instrumentadas y financiadas a través de otros organismos como ANSES, Banco Nación y Banco Industrial y de Comercio Exterior (BICE). En definitiva, el impacto real sobre las cuentas fiscales rondaría los 6000.000 millones de pesos (poco más del 0,3% del PIB).

Dos conclusiones. Por un lado, una proporción de esta enorme cantidad de dinero, terminará presionando sobre la demanda de dólares. Por lo tanto, no es para nada ilógico pensar que, en el mes que recién se inicia, exista un nuevo salto en la paridad marginal que lleve a la divisa a perforar los 800 pesos por unidad. Por el otro, con una oferta restringida de bienes y servicios como la que hoy se observa en la economía argentina, esta inyección de fondos -mucho que se destinará al consumo- terminará impactando sobre los precios. Conclusión: es muy probable que se produzca un alza en la tasa de aceleración de la inflación a partir de septiembre.

Pasó más de un año, y Sergio Massa no solo no pudo torcer la inercia que arrastraban los negativos índices de la economía, sino que aceleró los tiempos de la crisis. Parche tras parche, a la espera de que el relato cambie mágicamente la realidad. Los crudos indicadores sociales son un fiel reflejo de esta mala praxis: en poco más de una año de gestión, Sergio Massa sumó más de tres millones de pobres al sistema. Números que sintetizan lo actuado.

massa sergio-tomas-massa-1544030.jpeg Massa intenta remontar las elecciones con nuevas medidas para el bolsillo de la gente. Pero los números de la economía, no se lo permiten.

Con el diario del lunes, volvemos a confirmar que los objetivos políticos estuvieron por encima de las necesidades del conjunto de la sociedad. ¿Qué hubiese pasado si Massa al momento de asumir proponía un plan de estabilización para la economía? La sociedad lo hubiese aplaudido, sin importar el tiempo para llegar a ese objetivo. El conjunto de los argentinos solo pedía una luz al final del túnel. Pero primó el año electoral. Y toda la agenda del país quedo supeditada a este nuevo objetivo, que fue llegar a agosto, octubre y, si el escenario se presenta como lo imaginan, a noviembre. El resto de las cosas podía esperar. Y dentro de estas “cosas” estaban los argentinos.

Las recientes medidas anunciadas por el ministro continúan siendo parte de toda esta lógica política. Sin plan y con una economía a la deriva, se vuelve al tradicional planteo del oficialismo de poner, sin respaldo alguno, plata en los bolsillos de todos los trabajadores y jubilados. Pero esta vez existe un condimento adicional: la pérdida de poder adquisitivo, tras la devaluación, se aceleró y entonces este dinero que se emite -y que llega a parte de la ciudadanía- solo compensa una proporción de lo que el Gobierno ya les robó -y seguirá robando- a través de una inflación totalmente descontrolada.

La ayuda llega en momentos críticos para los bolsillos de los consumidores, y no hay que dejar de mencionar que sirve para aquellos que más lo necesitan, pero también debemos ser conscientes de que todo esto es pan para hoy, es más hambre para mañana.

Melconian, la carta de Bullrich

A Carlos Melconian le encanta hacer comparaciones de la realidad económica del país con el futbol. Es una marca registrada en cada una de sus exposiciones. Con este tipo de comentarios genera cierta empatía con el público. Su incorporación a la fórmula de Juntos por el Cambio, como ministro de economía de la Nación, no se da en el mejor momento por el que pasa esta agrupación política. “Es como si Racing va perdiendo 0-3 y a los 20 minutos del segundo tiempo, el DT decide un cambio y entra el gran goleador a la cancha. ¿Podrá cambiar la historia del partido?...y no lo sé. Está difícil muchacho...”, confió un importante allegado del economista ante una consulta de LMNeuquén. Este tipo de comparación, en definitiva, resume el ambiente en el que está sumergida la dupla Patricia Bullrich-Luis Petri.

Carlos Melconian sale a la cancha, faltando poco más de siete semanas para las elecciones de octubre, con las primeras encuestas que muestra un equivalente a ese 0-3 del imaginario partido de Racing. Y llega a la cancha para hablar de economía, algo que él sabe (y mucho), para competir con el discurso de Javier Milei, hacia donde están migrando parte de los votantes de Juntos por el Cambio.

melconia bullrich64f0bdc238c82.08.2023 foto laura lescano_450.jpg Con la incorporación de Carlos Melconian a la campaña, Patricia Bullrich se corre del debate económico. ¿Alcanza para recuperar la fuga de votos?

Pero las principales dudas se centran en la eficiencia que pueda tener esta estrategia. Si uno analiza las proclamas del libertario en toda su campaña y la recepción (empatía) que tuvieron en el electorado sus palabras, no hay una relación directa entre la economía y el votante. Javier Milei nunca planteó un plan económico públicamente -ni lo va a hacer- porque esa es su estrategia. La arenga que da en cada uno de sus actos apunta más a lo emocional que a lo racional. Trabaja muy bien con el discurso indefinido, disruptivo: castas políticas, dinamitar el Banco Central, sacar a quienes no trabajan en el Estado, eliminar Ministerios; todos mensajes que quiere, por diversas causas, hoy escuchar el electorado nacional. No dice como, porque no le interesa ingresar en este plano de la discusión.

Carlos Melconian intentará llevarlo a este terreno. Buscará introducir el debate sobre el plan económico que necesita el país y como se ejecutará. Intentará imponer racionalidad en esta disputa. Habrá que ver que resultados obtiene, si puede dar vuelta el partido con cuatro goles en menos de 25 minutos. En este punto están centradas las principales dudas de los analistas e inversores.

El rol de Macri

El expresidente Mauricio Macri salió en estos últimos días a respaldar a Patricia Bullrich en su carrera a la presidencia. Sin embargo, existen rumores de que el exmandatario tiene un dialogo abierto con Javier Milei, algo que genera mucho ruido en parte de la conducción de Juntos por el Cambio.

“Tendría que ser más explícito en el compromiso con Patricia y salir a criticar con dureza a Milei. Hasta ahora, no lo ha hecho”, detalló un importante referente del sector en una conversación telefónica con LMNeuquén.

Desde el ala más dura del “Macrismo” anticiparon que eso no va a suceder. El libertario, consciente de esta fisura en Juntos por el Cambio, alimenta los rumores buscando profundizar las contradicciones dentro del partido.

Esta semana trascendió que, de no entrar en el balotaje la fórmula Bullrich-Petri, la agrupación Propuesta Republicana (PRO), hoy en alianza conformando Juntos por el Cambio, jugaría de lleno para Javier Milei aportando la estructura administrativa, técnica y política necesaria para allanar el camino a la Casa Rosada. El rol de Mauricio Macri, llegado este punto, será clave. Esta hipótesis que circula por los pasillos de la política, profundiza aún más la incertidumbre que ya existe en ciertos sectores de Juntos por el Cambio.

macri ORPNP5O4ZREY3MTNB2PTOJXYIU.JPEG El ex presidente en Marrakech, donde planea quedarse hasta principios de septiembre. La disputa con Javier Milei y el apoyo modesto a Patricia Bullrich genera "ruidos" en Juntos por el Cambio.

Javier Milei, por lo pronto sigue con su estrategia de campaña: no hacer nada, y que los otros dos partidos se desgasten hasta la llegada de las elecciones de octubre. ¿Le alcanzará, solo con esta táctica? Otra de las grandes dudas que tienen los analistas e inversores de cara a los comicios que se avecinan.