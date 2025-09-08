Neuquén La Mañana Cipolletti Misión imposible: el regreso de Neuquén a Cipolletti es catastrófico

La circulación en los dos puentes es muy lenta. Fotos archivo. Omar Novoa Omar Novoa

Por estas horas, como es habitual en los horarios pico, el tránsito es muy lento para quienes desean volver a Cipolletti o a las distintas ciudades del corredor del Alto Valle rionegrino, desde la capital neuquina. La tarea de volver a casa para los rionegrinos es una misión casi imposible.

Pasadas las 15 de hoy, un choque entre un auto y una camioneta generaron problemas en la circulación en la zona del tercer puente, con filas de autos kilométricas que incluso llegaban al Cañadón de las Cabras y a la Ruta 7.

Embed Pero el caos no termina ahí. En la zona del puente carretero también hay demoras de hasta una hora y media para cruzar. Según datos policiales, algunos incidentes viales menores generaron grandes problemas para garantizar la circulación.