"No se aguanta más", duro reclamo por falta de agua, con un corte cerca de Autovía Norte

La referente de la zona, Yanet Carrillo, planteó que es una situación "insostenible" y dijo que "es mucho peor que años anteriores". En el sector, dijo, viven unas 600 familias que no pueden cumplir sus necesidades básicas ante la falta del suministro.

"Hace 22 días que estamos sin agua. No se puede aguantar más la situación. El EPAS dice que la obra no está terminada, el IPVU no te atiende los teléfonos", manifestó.