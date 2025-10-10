Novedades para obtener el permiso de pesca en Neuquén: ¿De qué se trata la nueva herramienta?

La medida se implementará a partir de octubre con el inicio de la venta oficial de los permisos para los pescadores.

La dirección provincial de Fauna de Neuquén , anunció que a partir de este mes estarán disponibles las nuevas herramientas tecnológicas que buscan agilizar el acceso a los permisos de pesca. El inicio de la temporada está previsto para el 1 de noviembre.

Desde el próximo 15 de octubre, la dirección provincial de Fauna, dependiente del ministerio de Seguridad, habilitará la venta oficial de permisos de pesca en simultáneo con las provincias de la Patagonia.

A partir de esta temporada, se incorporarán herramientas tecnológicas para facilitar el acceso tanto a los permisos, como al reglamento. De esta forma, se optimizará la experiencia de los solicitantes, quienes tendrán a disposición un ChatBot de Whatsapp y un sistema automatizado , que simplificará el trámite para los jubilados.

“La página ya cuenta con una cuenta regresiva en el sitio oficial y la venta de permisos se va a iniciar a partir del 15 a las 0 horas, en coordinación con todas las provincias patagónicas”, detalló Nicolás Lagos, director provincial de Fauna.

A su vez, Lagos recalcó la implementación de la herramienta pensada para ayudar a los jubilados a realizar el trámite de manera más sencilla. “Estamos probando un sistema para emitir el permiso automáticamente a los jubilados que hayan obtenido su carnet en la temporada anterior. Si todo funciona correctamente, el permiso les llegará directamente al correo electrónico declarado", explicó y agregó que quienes no lo reciban, deberán hacer el trámite y quedarán habilitados para la automatización en la próxima temporada.

Fiesta-Nacional-de-la-Trucha01

Otra de las incorporaciones, consiste en una variante del ChatBot que ya se había implementado en 2024., pero esta vez, la herramienta funcionará a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. “Vamos a tener un número de WhatsApp que permitirá enviar los permisos por correo o por el propio chat", expresó.

Además, el número tendrá las mismas funciones que la página web (https://cazaypesca.neuquen.gob.ar/), y se podrá utilizar como medio para emitir denuncias, hacer consultas informativas o realizar sugerencias.

El número oficial de Whatsapp, será anunciado por la dirección provincial de Fauna en los próximos días. En cuanto a las tarifas de los permisos, se darán a conocer en el momento en que se habilite la venta.

La Fiesta de la Trucha dará inicio a la temporada

La temporada oficial de pesca en la provincia tendrá inicio a partir del 1 de noviembre. Este año la apertura coincidirá con la trigésimo sexta edición de la Fiesta Nacional de la Trucha en Junín de los Andes, capital nacional de este preciado recurso.

Junin de los Andes Turismo Georgina (15).JPG

El evento se llevará a cabo desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Durante las distintas jornadas, se realizarán torneos deportivos, feria de productores, capacitaciones y espectáculos artísticos, mientras los asistentes podrán disfrutar de los inigualables paisajes patagónicos.

La actividad principal de la celebración, será el torneo de pesca deportiva, que incluirá modalidades embarcado y de vadeo, con categorías de mosca, spinning y mixto.

pesca2

Los interesados en participar tienen tiempo para inscribirse hasta el 25 de octubre, y pueden hacerlo de forma presencial en la secretaría de Turismo de Junín de los Andes o se manera online a través de la página web (www.junindelosandes.tur.ar/fiesta-nacional-de-la-trucha).

Tras el concurso, se reconocerán las mejores piezas y finalmente se sorteará un increíble premio: una camioneta 4x4.