Otro corte complica el tránsito en la Multitrocha: ¿qué reclaman?

Tras la fallida audiencia de la semana pasada , los trabajadores tercerizados que se desempeñan en el servicio de vigilancia en el Hospital Bouquet Roldán volvieron en la mañana de este martes con cortes de tránsito sobre la Multitrocha , a la altura de calle Anaya. Reclaman por la reincorporación de un trabajador y por el pago de un plus.

“Volvimos con un paro desde la cero horas de hoy en el servicio de vigilancia de los hospitales Bouquet Roldan y de San Martín de los Andes. Habíamos tenido una audiencia el lunes pasado, que habíamos sido citados por salud y la subsecretaria de trabajo. No asistió Salud, la subsecretaria no se encontraba en la zona”, señaló el secretario General de SIAP Neuquén, Juan Carlos Hernández, a LU5.

El dirigente explicó que durante la semana no se reprogramó la audiencia y este lunes el trabajador de vigilancia de la empresa Sheriff, que había sido reincorporado, fue nuevamente despedido. Aseguró que la empresa despidió inicialmente a un trabajador, que es delegado gremial del servicio de seguridad del hospital, por estar haciendo una medida de fuerza para reclamar por el plus que significa el 35% de su salario y por ropa de trabajo.

El gremialista cuestionó el rol del Ministerio de Salud y pidió que intervengan en el conflicto. “Son los que tienen todas las herramientas para que estas empresas, si incumplen con los pliegos, sean retiradas y no han hecho absolutamente nada. No asistieron a la audiencia, estuvieron toda la semana mintiéndonos de que iban a intervenir, a hacer que pague lo que debe pagar y no hizo nada”, remarcó.

Así, dijo que volvieron con las medidas de fuerza, que hoy se extenderán hasta las 13, y que -en caso de ser notificados nuevamente a una conciliación obligatoria- no acatarán. “Vamos a rechazar el ámbito administrativo porque con esta empresa no nos vamos a juntar. Directamente, pedimos que las autoridades de Salud resuelvan esta situación”, agregó Hernández, quien aclaró que la medida que hoy se lleva a cabo en dos hospitales de la provincia, pero en caso de no prosperar hacia una resolución del conflicto “seguramente se hará extensivo al resto de los hospitales”.