Otro intento de suicidio en la vieja antena de Radio Nacional Zapala: esta vez fue un adolescente de 14 años

El chico sobrevivió. La existencia de la estructura de hierro es eje de debate en la comunidad, ya que con anterioridad se han registrado muertes.

Tristemente, hoy una antena perteneciente a la emblemática LRA17 Radio Nacional Zapala se ha convertido en un lugar de desesperanza y envuelto en tragedias, ya que algunas personas han elegido terminar allí con sus vidas. Algunos de los factores que contribuyen a estos lamentables actos es que la estructura de hierro es un sitio alto y accesible, lo que puede atraer a personas que están considerando el suicidio.

Además, por estar ubicada en un terreno alto de la urbanidad zapalina es visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que la transforma en un faro de desolación y lamentables decisiones personales.

Este escenario volvió a cobrar relevancia en la mitad de la mañana de este martes, cuando una adolescente de apenas 14 años se trepó varios metros y se arrojó al vacío. Afortunadamente, pudo sobrevivir al impacto, aunque sufrió la fractura de cadera y otras lesiones de menor consideración.

Ante el incidente actuó rápidamente personal policial perteneciente a la Comisaría del Menor y la Mujer, Defensa Civil Municipal y agentes del SIEN, quienes estabilizaron a la víctima y trasladarla al hospital local para continuar con los protocolos de emergencia.

El suceso causó conmoción en los sectores aledaños a la antena y en toda la comunidad de Zapala por la escasa edad de la adolescente y además porque el sector ha sido escenario de múltiples casos de esta envergadura y que algunos han resultado fatales. Por caso, a mediados del mes de julio, bomberos especialistas en rescates en altura lograron salvar al límite a otro joven que pretendía acabar con su vida.

Estos dos últimos hechos volvieron a encender el debate en la sociedad zapalina en cuanto a la salud mental de los jóvenes, los mecanismos de asistencia y prevención y sobre todo la existencia de la antena que hace un poco más de una década que se encuentra fuera de servicio.

Según los registros históricos, la estructura de 138 metros fue levantada y puesta en funcionamiento activo el 21 de diciembre de 1967; cuando la radio AM comenzó con sus emisiones regulares. La antena se encuentra en el centro mismo de un predio de unas 22 hectáreas totalmente abandonadas y no cuenta con ningún tipo de cerco perimetral y sus tierras está repleto de senderos que utilizan los vecinos para “cortar camino” y trasladarse de un lugar a otro. Este armazón de colores rojo y blanco se sitúa entre la ruta provincial 14 y la ruta nacional 22, en el acceso este a la ciudad.

Si bien muchos vecinos piden el desmontaje de la estructura, hay otros que fundamentan que el problema no es la presencia de la antena. Por caso, mencionaron que antiguamente un árbol ubicado en el Bosque Comunal se había convertido en el lugar elegido para estas drásticas decisiones. El mismo fue talado y la problemática continuó sucediendo en otros escenarios. Los últimos registros ubican a la antena de la radio en el centro de la escena de los suicidios.

Como siempre sucede, las redes sociales se convirtieron en la caja de resonancia de las inquietudes y opiniones de hombres y mujeres, vecinos de Zapala. “Pedir que saquen la antena es desviar el problema. El tema es la mente de los jóvenes, hacer terapia, pedir ayuda. Que ir al psicólogo no sea mal visto”, planteó Stefy Avilés.

En la misma sintonía lo hizo Luis Bautista, quien señaló que “el problema no es la antena, es la juventud. Sacaron el árbol del bosque y se fueron a la antena. Que juventud y que será de nuestro futuro si ellos el día de mañana van a ser los que estén al frente de este mundo”. Por su parte, Lidia Edhit Martínez opinó que “la antena no es el problema, van a buscar otro lugar. Todo empieza por casa, es una edad para estar atentos y hablar mucho con los menores, saber qué les pasa. En el hospital y salitas hay mucha cartelería, hay que buscar ayuda. Mucha tristeza son muy jóvenes”.

En el otro extremo se ubicaron los vecinos que piden que las autoridades pertinentes gestionen la remoción inmediata de la estructura. “Esa antena la deben sacar ya, o de última que pongan un sereno y cuiden ese sector. Ya son muchos jóvenes que deciden quitarse la vida y nadie hace nada”, enfatizó Dorita Baldi. De igual manera se expidió Walter Ariel Salazar: “Cerco perimetral, alambre de púas y listo. Dejar inhabilitada la subida a esa torre sería la primera de tantas soluciones, luego hablemos de contención adolescente y demás”, indicó.

