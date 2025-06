Padres cortan la calle y toman un COLE: reclaman por la falta de clases en un CPEM tras dos incendios

El primer incendio ocurrió en marzo y dañó seriamente la estructura edilicia. Sin embargo, semanas después, un segundo siniestro fue aún más devastador al afectar la zona donde se encuentran las máquinas, incluyendo la calefacción central y el sistema de agua, lo que provocó que el edificio quedara completamente fuera de servicio. Desde entonces, los alumnos no han podido volver a las aulas.

INCENDIO INTENCIONAL CPEM 25 2.jpeg

Los padres denuncian que, mientras tanto, los estudiantes solo reciben fotocopias con actividades que son evaluadas, pero sin una devolución adecuada que permita un seguimiento real del aprendizaje. Esta modalidad de enseñanza a distancia improvisada preocupa a las familias, que temen por el atraso educativo y la falta de acompañamiento pedagógico.

Durante la protesta, un colectivo del ramal 15 que circulaba por la zona fue retenido en el lugar del corte. Los manifestantes buscan que las autoridades educativas y municipales actúen con urgencia para garantizar condiciones seguras y adecuadas para el regreso a clases presenciales.

Reclamos por una respuesta concreta

Felisa, madre de un alumno de tercer año, relató en diálogo con LU5 la situación que atraviesan las familias: “Desde el incendio ocurrido el 8 de marzo no se puede ingresar al edificio. Los chicos no tienen ni clases presenciales ni virtuales. Solo se manejan con trabajos prácticos que suben a la plataforma Lazos o que pueden retirar en una fotocopiadora del barrio. Pero eso no reemplaza de ninguna manera una jornada de clases”.

La preocupación de los padres crece día a día ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades provinciales y del propio establecimiento ubicado en el barrio Terrazas del Neuquén. Según explicó Felisa, desde marzo se han enviado múltiples notas y solicitudes de información tanto a los directivos como al Consejo Provincial de Educación (CPE), sin obtener respuestas concretas.

INCENDIO INTENCIONAL CPEM 25.jpeg

La preocupación de las familias radica no solo en la inactividad del edificio escolar, sino en la falta de un plan alternativo que garantice la continuidad pedagógica de los estudiantes. Los padres denuncian que ni siquiera se implementaron clases virtuales o propuestas de contención educativa en otros espacios.

“Lo único que se hizo fue armar una modalidad de entrega de trabajos prácticos, pero eso no es suficiente. Hay chicos de primer año que están recién comenzando el nivel medio, y así es muy difícil sostener el proceso de aprendizaje. Las familias estamos desesperadas, sentimos que nos están dejando solos y sin respuestas”, expresó la madre.

Según indican los padres, la situación de abandono institucional es total. “Nadie sabe nada, o nadie quiere decir nada. La escuela no informa nada más allá de lo que publica en un blog. El CPE no responde, el Ministerio tampoco, y el señor Widmann, que había sido nuestro único contacto oficial, tampoco da señales. Por eso decidimos visibilizar esto públicamente”, explicó.

“Queremos que los chicos vuelvan a la escuela. Que nos digan la verdad y que se comprometan con la educación pública. Hoy sentimos que nos están fallando todos”, concluyó Felisa.