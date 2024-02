Paro de UTA: este jueves no habrá colectivos en Neuquén

Gabriel Ceballos, delegado gremial de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) en Neuquén, señaló que la medida de fuerza se decidió tras el anuncio de un incremento salarial para los choferes de colectivos del gran Buenos Aires, que no tuvo impacto en el interior del país. En diálogo con LU5 , aclaró que Nación se retiró de las negociaciones y dejó los acuerdos salariales librados "al esfuerzo de cada municipio o provincia".

En ese contexto, indicó que solicitaron un incremento salarial del 11% en enero, además de una suma no remunerativa de 140 mil pesos. En AMBA, se acordó otra suba de 10% para febrero, además de un pago adicional de 250 mil pesos.

En la entrevista radial, Ceballos aclaró que los choferes de todo el interior del país cobran 950 mil pesos de salario básico, a lo que se suma un 20% de zona desfavorable que termina por absorber los descuentos por obra social o jubilación. De esta manera, su sueldo de bolsillo se acerca al millón de pesos.

"No creo que se pueda hacer una conciliación obligatoria porque no llegamos a fin de mes", afirmó el referente gremial, que consideró que este miércoles tienen la posibilidad de negociar tanto en Neuquén capital como en los servicios de la cordillera o los interurbanos para mejorar las condiciones salariales y no llegar al paro.

Este martes, la Municipalidad de Neuquén confirmó un incremento del precio del boleto del sistema COLE, que pasará a costar 450 pesos tras acumular dos subas en lo que va del año. El precio responde a la actualización de la estructura de costos, que incluye los incrementos en los valores del combustible y las negociaciones salariales de los choferes, entre otros ítems.

El servicio de COLE había tenido su última actualización en enero, cuando el boleto había subido un 32%, pasando de 280 a 370 pesos. Sin embargo, este mes ya se registró el segundo aumento del año, lo que marca un incremento del 62% en apenas 30 días.

La suba del boleto y el anuncio de paro de los choferes se da en el marco de otro reclamo de los choferes de UTA en la capital, que amenazaron con otro paro para reclamar por el pago del Día del Trabajador de Transporte, que fue el 10 de enero, así como boletos gratis para sus parejas. Desde el área de Transporte de la Municipalidad de Neuquén señalaron que el reclamo era sorpresivo, ya que no se da en ninguna jurisdicción del país y no hay legislación que respalde este gasto para el Municipio.