Qué dijeron los docentes en asamblea: ¿Rechazan la propuesta de Gobierno?

La jornada de asambleas no termina y los números finales se van a oficializar este viernes en el plenario de ATEN. Sin embargo, hay datos preliminares que marcan una tendencia hacia el rechazo.

En Cutral Co, hubo 103 votos afirmativos y 100 negativos. Aluminé aprobó la oferta del Gobierno por 64 votos contra 16 a favor. En cambio, en Añelo, la ecuación fue la inversa: 7 votos por la aceptación, 27 por el rechazo. Picún Leufú también, con 37 votos negativos y uno positivo. En tanto, El Chañar sumó 43 votos por el rechazo.

ON - Asamblea ATEN (2).jpg Omar Novoa

A medida que pasan las horas, se suman nuevos resultados, como ser los que emanan de la asamblea en El Chocón, donde rechazaron la propuesta 20 docentes, en tanto 11 la aceptaron.

Andacollo, con 46 votos por el rechazo (cinco abstenciones) y Villa La Angostura, que aprueba la oferta salarial con 363 votos (3 en contra). Piedra del Águila sumó 63 votos a favor.

Otra localidad cordillerana como San Martín de los Andes rechazó la propuesta por 178 votos, contra 88 a favor. Pero en Junín de los Andes ganó la aceptación por 136 votos y 96 que la rechazaron. En Rincón de Los Sauces también: 145 a favor; 21 en contra.

Pasadas las 20, se conocieron los resutlados de ATEN Centenario donde también ganó la moción por el rechazo con 242 votos en contra de la propuesta de Gobierno y 137 a favor.

En la ciudad cabecera del norte neuquino, Chos Malal, ganó la aceptación con 118 votos a favor y 102 en contra.

De vuelta, con estos números provisorios gana por ahora el rechazo por una diferencia de 1969 votos.

Pero todavía faltan los resultados de otras asambleas como Zapala, Villa Pehuenia, Loncopué y Las Coloradas.

ON - Asamblea ATEN (6).jpg Omar Novoa

Si bien el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, valoró la nueva oferta que realizó el gobierno provincial, en tanto ninguna provincia tiene una propuesta que se le iguale; por los números del momento los docentes votarían el rechazo.

WhatsApp Image 2024-03-14 at 20.39.49.jpeg

Lo que dice la nueva propuesta en debate

El acta que firmaron ATEN y Gobierno este miércoles, detalla que "para la actualización del mes de abril, se considerará el salario del mes de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de febrero y marzo". Lo mismo sucederá con las actualizaciones de julio, octubre y enero del 25, con el incremento correspondiente por la variación del trimestre completo.

Además, el Gobierno dispuso continuar abonando el concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID y Conectividad) con recursos provinciales, "independientemente de mantener los reclamos pertinentes ante el Estado Nacional".

Firma-Acta-acuerdo-ATEN-y-Gobierno-(11).jpg La firma se llevó a cabo en el Ministerio Público Fiscal.

Se mantiene la suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, de 100 mil pesos por cargo, que se abonaría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo. También sería extensiva al sector pasivo, "en las proporciones establecidas por ley y afrontado con aportes del Tesoro Provincial". Para los trabajadores que cumplan funciones en cargos de 35 a 40 horas, el bono sería de 200 mil pesos.

Uno de los puntos que parece haber logrado destrabar la negociación, es la entrega de otra suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, de 125 mil pesos, que se abonaría antes del 20 de abril. Además, el Gobierno abonará un adicional remunerativo, no bonificable, de 10 mil pesos de bolsillo.

Propuesta del Gobierno a ATEN.pdf

Otras disposiciones de la oferta salarial

También se propuso incrementar los adicionales por antigüedad y agregar un adicional; una suma de $21.750 en concepto de conectividad provincial; y subir los porcentajes de ubicación desfavorable y muy desfavorable en un 40 y 80 por ciento, respectivamente, a partir de junio.

Entre los ítems destacados por Guagliardo luego del encuentro, el Gobierno ofertó un incremento del 60% en las partidas de comedor, refrigerio y gastos generales a partir de abril. Esto se sumaría al 40% incrementado en enero, generando así un aumento del 124%, según indicaron.

El acta indica que las autoridades del ministerio de Educación se comprometieron a, luego de la aceptación, dar tratamiento a los siguientes planteos sindicales: reclamos por asesorías pedagógicas; condiciones jubilatorias de secretarias de inicial, primario, media, técnica y superior; revisión de la movilidad domiciliaria hospitalaria; ubicación por zona de escuelas; boleto único docente; y partidas para escuelas de arte, nivel inicial, jardines, y escuelas de enfermería.

ON - Asamblea ATEN (7).jpg Omar Novoa

Además, las autoridades ministeriales prometieron dar continuidad a las mesas territoriales de infraestructura y aseguraron que se encuentran trabajando en la regularización del servicio de transporte escolar en los distintos distritos de la provincia; dar tratamiento a los expedientes para la creación de 26.962 horas y 639 cargos, además de 213 cargos para duplas pedagógicas de nivel inicial; y realizar las gestiones necesarias antes el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para regularizar el pago del adicional por zonal a partir de los haberes del mes de abril.

Los dirigentes gremiales solicitaron: "El compromiso de hacer cumplir la garantía constitucional de las condiciones jubilatorias de la caja previsional del ISSN; garantizar las características de la caja asistencial; rechazar cualquier intento de desregulación de la obra social; garantizar las acciones políticas necesarias para que el ISSN recupere la autonomía del cobro del coseguro eliminando definitivamente el cobro indebido del plus médico".