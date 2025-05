Qué se sabe del conductor que intentó atropellar a docentes y estudiantes: la Policía lo está buscando

conductor intentó atropellar a docentes y estudiantes (1).jpg

Una protesta pacífica alterada por la violencia

La medida gremial se desarrollaba en el acceso al estacionamiento de la universidad, sobre calle Buenos Aires, en una actividad consensuada con autoridades de la casa de estudios. “Estábamos haciendo una intervención simbólica. No cortamos la calle, no impedimos el tránsito. Solo queríamos que se visibilice el reclamo, con la consigna de que no se puede entrar a la UNCo porque no se puede vivir con estos salarios”, explicó la dirigente.

La protesta coincidía con el ingreso de familias que llevaban a sus hijos e hijas a las escuelas que funcionan dentro del predio de la universidad. Brouchoud aseguró que el clima hasta ese momento era tranquilo y hasta propicio para el diálogo. “Repartíamos volantes, conversábamos con la gente. Era una jornada de lucha como muchas otras. Pero en cuestión de segundos, todo se volvió tenso y peligroso”, recordó.

El conductor del vehículo, que se desplazaba por calle Leloir en dirección este-oeste, no tenía ningún obstáculo en su camino. Según Brouchoud, ni siquiera circulaba por la calle donde se ubicaban los manifestantes. “Nosotros estábamos sobre Buenos Aires. Él no necesitaba desviarse, no tenía motivos para cruzarse con nosotros. Pasó por Leloir y, sin razón, giró su auto contra compañeros y compañeras que estaban parados al costado. Nos gritaba cosas horribles, nos decía ‘los voy a matar’, ‘zurdos de mierda’. Fue realmente aterrador”, dijo.

Conductor le tiró el auto encima a manifestantes en la UNCo.mp4

El dato clave: la patente

El momento de mayor tensión se produjo cuando el auto aceleró hacia un grupo de personas que estaban de paradas allí. “Fue un segundo. Gritos, bocinazos, insultos. Pensamos que alguien podía haber salido herido”, expresó Brouchoud. Pero en medio del caos, algunas personas retuvieron un dato fundamental: la matrícula del vehículo.

“Gracias a que algunos compañeros lograron memorizar el número de la patente, pudimos aportar esa información a la Policía. Eso permitió avanzar rápidamente con la denuncia formal. Ahora las autoridades judiciales y policiales están tras el conductor”, indicó la secretaria general de Adunc.

Dos docentes y un estudiante se acercaron poco después a la fiscalía de turno, donde presentaron la denuncia penal. La Policía labró un acta en el lugar del hecho y ya habría iniciado las diligencias para localizar al propietario del vehículo.

Los violentos dichos del conductor con blureo.mp4

Mensajes de odio y un clima social enrarecido

El episodio de violencia física se suma a un fenómeno que preocupa desde hace tiempo al gremio: el hostigamiento virtual. En cada jornada de protesta, redes sociales como X (ex Twitter) se inundan de mensajes agresivos y descalificadores, muchas veces escritos desde perfiles falsos. “Dicen que no nos bañamos, que somos parásitos, que este no es más un país de zurdos mugrientos. El mensaje es siempre el mismo: odio. Y eso ahora se está trasladando a la calle”, alertó Brouchoud.

Para la dirigente, no se trata de simples trolls: “Cuando el propio presidente de la Nación nos llama ‘zurdos de mierda’ después de una marcha universitaria, eso baja una línea. Cuando los medios nacionales legitiman ese discurso, generan el terreno para que existan personas como este conductor, que se sienten con derecho a agredirnos físicamente”.

A pesar de la gravedad del episodio, Brouchoud destacó la reacción de la comunidad universitaria: “No podemos naturalizar esto. Si no denunciamos, si no señalamos estos actos, la violencia crece”.

conductor intentó atropellar a docentes y estudiantes (2).jpg

Más allá del susto: el reclamo sigue

La medida del martes fue parte del plan de lucha nacional impulsado por las federaciones docentes ante el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios. “Cada vez más docentes dejan las aulas porque no llegan a fin de mes. Las condiciones son insostenibles. No estamos pidiendo privilegios, solo queremos vivir con dignidad”, subrayó Brouchoud.

Pese al episodio violento, Adunc no planea suspender ni moderar sus acciones gremiales y esperan que la justicia actúe con celeridad y que el agresor reciba las sanciones correspondientes.