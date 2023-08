Quién es el "ladrón de chatarra" que llegó con su obra a los Guns&Roses

ladrón de chatarra villa la angostura gentileza

Para hacer sus obras usa hierro de descarte de construcción, reposeras viejas, chapas de autos y a veces suma maderas y plástico. Algunos materiales los retira del basural, con otros se los topa por la calle y también varios vecinos ya se acostumbraron a llevarle hierros en desuso con la expectativa de que les de una nueva vida.

"Como docente me empecé a dar cuenta que para la enseñanza de muchas asignaturas, pero sobre todo desde la educación física, era muy útil enseñar a través de representaciones mecánicas de un cuerpo con una maqueta", contó a LMNeuquén Galetti, quien además precisó que la obra que lo hizo conocido fue un modelo biomecánico de un gesto que se llama arranque en el levantamiento olímpico.

Estas, primero maquetas, y luego obras de arte permitieron a Galetti mostrar la secuencia de movimientos que necesita hacer un estudiante para determinado ejercicio.

"Ladrón de chatarra", como se autodenominó en Instagram, donde lo siguen 211 mil personas, creó estas herramientas al servicio de todos los trabajadores del ambiente deportivo y de la salud. Pero de a poco le empezó a dar más lugar a la fantasía, a creaciones "un tanto más delirantes".

Así aparecieron otras obras, "Chatarraptor", un dinosaurio muy especial; el "batichatarra", un karting que pasea por Villa La Angostura; una representación de San Martín en su caballo blanco, entre varias creaciones; y el reciente Slash, mítico guitarrista de Guns & Roses (que compartió la escultura del neuquino y lo subió en su cuenta de Instagram) y a quien también le otorgó su habitual movimiento de melena.

Por ahora a Galetti no le queda cómoda la descripción de artista, lo siente como una denominación otorgada por los seguidores. "Mi trabajo adquirió relevancia y por eso lo consideran arte, pero a mí me intimida", admitió.

Sin embargo, desde este viernes su obra va estar expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Villa la Angostura y se la podrá ver hasta el 31 de agosto. La invitación es a un paseo interactivo con sus originales esculturas.

"Esta muestra es la primera muestra física de mis piezas, hasta ahora había participado en galerías virtuales a lo largo del mundo, pero no había tenido oportunidad de que las personas interactúen con mis obras como sí va a pasar ahora", describió con entusiasmo.

Juegos

Este artista, que hoy tiene 40 años y vive junto a su esposa y mascota, destacó de su infancia la posibilidad de jugar con la imaginación y con el descarte que aseguró lo obligaron a desarrollar su creatividad.

En aquellos años de niñez, en una zona rural de Quequén se pasaba horas armando y desarmando objetos. "No es raro que quieras investigar el funcionamiento de algo y por eso empezar a desarmando. Cuando llegué a Villa La Angostura me dediqué a la herrería como medio de vida, pero una vez que pude trabajar como docente, transformé el taller para conectar con la parte creativa, y empezar a disfrutar esa parte diferente de los fierros y así inició "Ladrón de chatarra", recordó.

La conexión con miles de personas a través de las redes sociales también influyó en sus obras de arte, le dedicó espacio a sensaciones y problemáticas sociales que le compartieron sus seguidores. "Me gusta hacer creaciones muy sencillas, que a través de su estética y de su movimiento representan alguna crítica sobre política o sociedad", afirmó.

Guillermo recorre las calles de Villa La Angostura con una pequeña bicicleta rodado 20 a la que le acopló un carrito atrás que le sirve para llevar sus herramientas a la escuela técnica.

Muestra

"Desde el 2019 me habían propuesto hacer la muestra, mi miedo era exponer las creaciones de manera estática y que no se alcanzara a valorar lo que yo buscaba. Estaba bastante tímido, no alcanzaba a valorar el potencial que tenía, hasta que mucha gente me insistió en hacer esta muestra física", contó el artista.

En este recorrido por el museo se van a poder apreciar 20 de sus obras, algunas de las primeras, las que tenían más que ver con el deporte y otras de las últimas, donde la fantasía y la representación de la sociedad tuvieron más protagonismo.

Todos los visitantes de la muestra de este artista van a poder accionar los mecanismos que hace que estas obras de arte se muevan y poder descubrir así cómo funcionan. "Van a poder valorar mi trabajo en todas las dimensiones", aseguró.

La obra más grande que va a estar en exhibición es la del karting a pedal que mide 120 centímetros por 80 centímetros y el resto son piezas medianas y pequeñas.

"Le tengo mucho afecto a lo de antaño, a la confección de los mecanismos antiguos, al funcionamiento analógico, a las tecnologías analógicos y cada vez que veo un descarte de algo de eso siento un afecto muy particular, creo que es combinar eso que tanto me gusta con volver a darle otro significado y revivirlo de alguna manera", describió este artista sobre el goce que siente al transformar lo que para algunos es chatarra en una pieza de arte.

Este artista, docente e influencer es un "defensor de la enseñanza a través dela práctica, de volver a poner en juego todos los sentidos en la escena áulica, de no subestimar el pensamiento concreto y considerarlo una herramienta fundamental".

MAC de Villa La Angostura

El coordinador del museo, Andrés Zerneri comentó a LMN que la propuesta que tiene el Museo de Arte Contemporáneo de la provincia de Neuquén es el intercambio entre artistas a nivel nacional que llegan a Villa La Angostura a generar un intercambio con los artistas locales. "Nuestra misión es que los artistas locales pueden ser divulgados", subrayó.

"Guillermo es un artista que anda solo, él tiene mucha llegada a nivel de redes, ha sido noticia a nivel nacional y provincial varias veces y a la vez es una persona muy humilde con el que estamos encantados que pueda realizar esta muestra y generar esta sinergia", confirmó.

De la obra de Galetti, el coordinador del museo dijo que es "muy simple" y que apela a la vinculación del visitante que puede manipular la obra.

"Desobedeciendo algunas leyes que uno a veces impone al museo donde se invita solo a observar, acá hay un llamado a vincularse. Las obras terminan de decir algo en tanto alguien se vincula con ellas", describió.