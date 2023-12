Ramón Rioseco asumió en su tercer mandato como intendente de Cutral Co

Además de Ramón Rioseco, prestaron juramento los 9 concejales que integrarán el Concejo Deliberante y los secretarios y secretarias de las distintas áreas de gobierno.

Ramon Rioseco y nuevas autoridades de CCO.jpg Ramón Rioseco y las nuevas autoridades de Cutral Có.

Rioseco hizo un repaso por sus objetivos para esta nueva gestión. Entre ellos destacó fortalecer la educación "para que el hijo del trabajador pueda llegar a la universidad"; apostar a las energías limpias, "porque somos la primer ciudad de la Patagonia que tiene un polo solar de 3,5 MW"; defender la justicia social "invirtiendo en servicios públicos para todas las zonas rurales, ya que la primera condición para no ser estructuralmente pobre es tener agua potable, cloacas, gas natural, y luz".

Entre otras cosas, el mandatario local habló de la importancia de "que la gente elija Cutral Co para vivir". En ese sentido, aseguró: "Hemos hecho un trabajo extraordinario con los terrenos pero con las viviendas todavía estamos en falta porque hay mucha demanda. Vamos a avanzar con cooperativas, créditos hipotecarios e incluso programas sociales que incluyan a madres solteras".

Menciones a la política nacional y provincial

Por otro lado dedicó parte importante de su discurso a la asunción de autoridades provincial y nacional y sostuvo: "Queremos ser muy respetuosos del Presidente y del Gobernador, aunque naturalmente ustedes conocen que nosotros no compartimos los idearios que ellos tienen. Porque entendemos que no se puede hacer política si no se pone a la familia y al ser humano en el centro de la escena".

Señaló también que "los dirigentes tienen que tener tranquilidad, no preocupación; tienen que tener el temple necesario para que la gente se sienta tranquila y contenida. Aspiro a que el Presidente y el Gobernador no tengan discursos temerarios que preocupan mucho, me gustaría escuchar mensajes de tranquilidad y de paz. Ya escuchamos discursos temerarios en la década de los noventa, que estaba todo mal, que había que ajustar, que la culpa era de los otros, que había que dejarlos sin trabajo, que había que privatizar. Si hay alguien que conoce ese discurso a la perfección es el pueblo de Cutral Co que sufrió el neoliberalismo como no sufrió nadie en la Argentina".

Por otra parte, Rioseco afirmó que "en Cutral Co está garantizado el pago de aguinaldo, el salario de los trabajadores municipales, los programas de empleo, y el cumplimiento con todos los contratistas, proveedores y todos los que trabajan al servicios de la Municipalidad". Aclaró que "esos fondos están ahorrados, por eso están garantizados, porque se gobernó previsiblemente, con orden y con trabajo".

Y en ese sentido afirmó: "Este municipio y la gente de Cutral Co se tiene que sentir honrada porque ya hace 15 años que tenemos superávit fiscal. Por eso podemos pagar sueldos y aguinaldos, hacer obras, tener educación gratuita, desarrollar un polo tecnológico. Por eso tenemos los recursos para que ninguna obra pública nacional se pare en la ciudad y continúen sus ejecución en los próximos meses".