Rolando Figureoa cosechó el apoyo de "figuritas difíciles" del MPN

La Junta del MPN y la convención aún no se expidió sobre el apoyo del partido a La Neuquindad de Rolando Figueroa.

Rolando Figueroa recibió el apoyo de unos de los lugares más díscolos en el MPN , que es la localidad de Centenario . Era una de las dos seccionales que no había firmado el apoyo a la política del Frente Neuquinizate, y en estas horas, logró la firma de varios referentes de peso, menos del presidente de la seccional, Claudio Machado .

La movida vino de la mano del diputado provincial por Comunidad, afiliado al MPN y expresidente de la Mutual Policial, Ernesto Novoa , quien vive en Centenario y armó una reunió en su casa, para juntarles las cabezas a los referentes del MPN, que no habían apoyado la estrategia electoral de Figueroa, embanderada por La Neuquinidad.

Los intendentes y jefes comunales del partido ya se habían manifestado en esa dirección. No así la junta de gobierno que conduce el ex gobernador Omar Gutiérrez y que lleva meses inactiva. Las bases no esperaron a que reaccione.