Se confirmó la identidad de la joven hallada en el basural: tenía 22 años

Fue encontrada sin vida el pasado 19 de septiembre en una cantera de Neuquén capital. Se supo que vivía en condiciones de vulnerabilidad extrema.

El Gobierno neuquino confirmó la identidad de la joven hallada sin vida el pasado 19 de septiembre de Neuquén capital. Se trata de Ángela Gladis Díaz , de 22 años, una mujer que -según trascendió- atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad.

Un comunicado oficial asegura que se brinda acompañamiento integral a la familia de la víctima y la predisposición para lograr un rápido esclarecimiento del hecho. En la misma línea, destacan la disposición de la Justicia y la Fiscalía en la investigación, con el objetivo de lograr la identificación y condena de los responsables, garantizando una investigación con la máxima celeridad.

El descubrimiento del cuerpo se produjo el pasado 19 de septiembre, poco después de las 10, en una cantera, a 300 metros del ingreso al predio administrado por la empresa BASAA Constructora. Fue encontrado en un sector donde solo acceden vehículos y maquinaria dedicada al procesamiento de materiales de construcción.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (21) Sebastián Fariña Petersen

La identificación llegó después de que el cadáver fuera enviado a la morgue judicial para que sea analizado por los expertos. En un primer momento la identificación de la víctima no pudo concretarse a través de la autopsia debido al estado en que se encontraba el cuerpo.

Respecto a la fecha trascendió que se habría producido entre 5 y 10 días antes del hallazgo.

La causa está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry.

El resultado de la autopsia

La autopsia se realizó el 19 de septiembre y, en ese momento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que la mujer no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca. El informe oficial señala que "la causa de muerte estaría relacionada con un traumatismo de cráneo”.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (10) Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo a la autopsia, estimaron que el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el hallazgo fue entre los 5 y los 10 días. No obstante, en aquel momento explicaron que “el estado del cuerpo impidió determinar la identidad de la persona”, que finalmente se conoció este martes.

Cómo estaba el cuerpo de la mujer y quién lo halló

El cadáver fue encontrado por el conductor de un camión cuando fueron a buscar áridos en la parte principal de una cantera de una empresa constructora, a metros de la Autovía Norte y de la Ruta 67. De de la Autovía Norte, a la altura de la rotonda que comunica con la bajada de Maida, en dirección norte se accede a la Ruta 67, que va para el lago Mari Menuco. Aproximadamente a 1,5 km a mano derecha se encuentra el basural y en el extremo norte hay una cantera, de donde están sacando material. Precisamente en ese lugar fue donde se ubicó el cuerpo.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (6) Sebastián Fariña Petersen

El comisario inspector Juan Barroso relató ayer a LMNeuquén que el maquinista sostuvo hacía tiempo que no iba a la cantera. Agregó que desde la empresa no pudieron precisar, pero sería algo más de 20 días.

"El cuerpo estaba al costado, es una zona de cantera. A simple vista, si uno no ingresa a la cantera no se visualiza, pero si se ingresa en un vehículo alto como un camión o una máquina, se podía visualizarlo porque estaba detrás de un montículo de piedra, de ripio, pero no estaba tapado. No estaba ni semienterrado ni nada por el estilo. Tampoco que la máquina comenzó a trabajar y sacó el cuerpo", describió el comisario inspector.