Se incendia la escuela 164 de Caviahue

Este domingo comenzó a incendiarse la escuela 164 de Caviahue y, pasadas las 23, los bomberos todavía no pueden controlar las llamas, por lo que deberán pedir apoyo a Loncopué . Los vecinos contaron que la autobomba demoró más de 10 minutos en llegar debido a las condiciones para circular por la localidad.

Pese a la cantidad de tiempo que llevan trabajando, todavía no pueden controlar el incendio, por lo que pidieron apoyo al cuartel de Loncopué, desde donde enviaron una autobomba, pero que no tienen precisiones cuanto demorará en llegar por el estado de la ruta. "Ojalá no explote por el sistema de gas", observaron.