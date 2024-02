Seguí en vivo la última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2024

Live Blog Post

El anuncio de Mariano Gaido para la última noche

El intendente Mariano Gaido habló con LMNeuquén y LU5 en el cierre de la tercera noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia. El mandatario capitalino confirmó que el evento superó los 250 mil espectadores durante este lunes y realizó un anuncio referido a la última jornada del evento.

"Estamos viviendo una noche mágica, con más de 250 mil personas, ya confirmado por la policía", contó el intendente. Además, insistió con que "es la fiesta más convocante del país", y en ese sentido, puntualizó que "hay familias de Río Gallegos, de Catamarca, Buenos Aires, Chile". "Los emprendedores están vendiendo absolutamente todo", agregó.

Por otra parte, Gaido indicó: "No dudamos en ningún momento en hacerla, ya nos pasó en la pandemia, la Fiesta de la Confluencia fue motivo para reactivar la economía. Hoy que el país vive una recesión tenemos que seguir traccionando la economía".

El mandatario capitalino comentó que él no elige a los artistas, pero sí opina. "A Dillom no lo conocía y me gustó mucho. A algunos los voy conociendo cuando están en el escenario", confesó.

Además, Gaido aseguró que "mañana será una noche histórica para la Argentina". En tal sentido, detalló que Fito Páez y Fabiana Cantilo tocarán juntos en el escenario de la Fiesta de la Confluencia en la noche que compartirán con los Ratones Paranoicos y Piti Fernández.

"Lo digo porque esto es importante, nunca pasó en Argentina. Solo pasó en Europa que Fito y Fabi Cantilo tocaron juntos", afirmó el intendente.