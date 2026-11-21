Tras una apertura que contó con la participación de más de 7 mil personas, se viene otra jornada a pura jineteada y música.

Con una gran convocatoria, comenzó una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito.

Tras el éxito de la primera jornada , continúa este sábado la 18° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción . Ayer, más de 7 mil personas saltaron y bailaron al ritmo de artistas nacionales.

El evento contará hoy con una extensa programación de espectáculos musicales, jineteadas, gastronomía regional y actividades para toda la familia.

Luego de una apertura que tuvo como protagonistas a reconocidos artistas como Q' Lokura y Eugenia Quevedo, la capital histórica y cultural de Neuquén se prepara p ara recibir más vecinos y turistas con una nueva jornada que tendrá como principales figuras a Los Palmeras y el Indio Lucio Rojas.

La propuesta se desarrolla en el predio de la Estación Agrozootécnica, donde desde las primeras horas del día habrá actividades vinculadas con las tradiciones del norte neuquino. Por la tarde comenzarán los espectáculos musicales, que se extenderán hasta la madrugada del domingo.

La grilla completa de artistas del sábado

La segunda noche de la Fiesta Nacional del Chivito promete una extensa programación musical que combinará folclore, cumbia, danzas tradicionales y presentaciones de artistas regionales.

Los espectáculos comenzarán a las 18 y se extenderán hasta las primeras horas del domingo.

18:00: La Ilusoria.

18:30: Arrebol.

19:00: Dúo Tropel.

19:30: Resolanas.

19:45: Alma de Reza Baile.

20:00: Cuadro de Cantoras.

21:00: Apertura oficial.

22:00: Atilio Alarcón.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 23, cuando el Indio Lucio Rojas suba al escenario con su repertorio folclórico. Más tarde, a la 1 de la madrugada, será el turno de Los Palmeras, que harán bailar al público con sus clásicos de cumbia santafesina.

El cierre estará a cargo de José y sus Norteños a las 4:30 y de Oscar González y su Corazón Norteño a las 5.30.

Jineteadas y destrezas criollas

La música no será la única protagonista de este sábado. Desde las primeras horas de la mañana, el campo de jineteada será escenario de una extensa programación de actividades tradicionales, con la participación de jinetes y representantes de la cultura criolla.

Las actividades comenzarán a las 9 con el clásico desfile, mientras que a las 10 se realizará el acto oficial en el campo de jineteada.

Posteriormente, a las 11, será el turno de las destrezas criollas y la tradicional tirada de riendas. Desde las 14, comenzará la primera fecha del Campeonato de Jineteada, una de las principales atracciones de la celebración.

Durante la competencia se realizarán 40 montas distribuidas en tres categorías: Crina, Gurupa y Bastos.

La actividad continuará el domingo 22 de noviembre, cuando se desarrollará el desafío de tropillas desde las 10, seguido por la segunda fecha del campeonato, que contará con otras 40 montas.

Posteriormente, se disputarán las finales de las tres categorías, con tres montas por cada una.

Gastronomía, artesanías y tradición

Además de los espectáculos musicales y las jineteadas, la fiesta ofrece una amplia variedad de propuestas.

Para esta edición, la organización dispuso 30 stands de artesanos, 16 puestos gastronómicos, 13 food trucks y 20 espacios destinados a pilcheros y manteros.

A estas propuestas se suman un parque de juegos, un patio cervecero que reúne a productores del Alto Neuquén, una cantina y un kiosco dentro del predio.

La celebración tendrá su última jornada el domingo 22 de noviembre, con las presentaciones de Destino San Javier y Roze, además de una extensa programación de artistas regionales y la definición del Campeonato de Jineteada.