Taxista hasta las manos por un robo en el barrio Santa Genoveva

Trasladó a los ladrones y luego se presentó en la casa de la víctima, una joven embarazada de 39 semanas. Se retiró antes de que llegue la Policía.







Delincuentes aprovecharon la oscuridad de la noche para robar en un complejo de edificios del barrio Santa Genoveva. Llegaron en un taxi de la empresa Ceferino y al menos uno de ellos se retiró del lugar en el mismo vehículo. Lo más llamativo del caso es que el taxista se presentó este martes en el domicilio de la víctima preguntando por ella. Lo atendió su madre.

"Vine a buscar a la chica que le robaron", dijo. Un hombre mayor, de contextura robusta. El mismo que conducía el rodado al momento del robo. LMNeuquén entrevistaba a la damnificada cuando el taxista involucrado se presentó en su domicilio. "Está acá, con mi mamá. Lo estoy viendo por la ventana. Vino a mi casa. Yo no lo puedo creer. Estoy de 39 semanas de embarazo y no puedo estar en esta (situación)", expresó la joven (su identidad no será divulgada para preservarla).

robo barrio santa genoveva 01.png Cortó la comunicación para llamar a la Policía. Más tarde, ya más tranquila, prosiguió con su relato. La damnificada comentó que el taxista finalmente se retiró de su domicilio antes de que llegue el patrullero. Ella no llegó a tratar con él. Fue su madre, quien le refirió que no había nada que hablar. Recordó también que el hombre le dijo que no sabía que las personas que trasladaba habían robado. "Pero él vio todo, cómo se llevaron mi monopatín", advirtió la damnificada.