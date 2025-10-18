Transfemicidio de Azul Semeñenko: ordenan la detención de un hombre vinculado a los allanamientos

Se trata del mismo varón que fuera demorado en horas de la mañana de este sábado en una vivienda del barrio Belgrano. Hallazgos determinantes.

Un hombre fue detenido en el marco de la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

Avanza la investigación del transfemicidio de Azul Smeñenko . La fiscalía a cargo de la investigación ordenó la detención de un varón horas más tarde del allanamiento de la mañana de este sábado en una vivienda del barrio Belgrano en la que fuera previamente demorado.

Indicaron que, en función del allanamiento de esta mañana en un domicilio del bajo neuquino, se ordenó la detención de la misma persona que la Policía provincial había demorado, en el marco del procedimiento requerido por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi.

Desde el Ministerio Público Fiscal ( MPF ) informaron que fue determinante la tarea que llevaron a cabo esta jornada las distintas áreas de la Policía provincial y de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial para que la fiscal del caso ordene la detención.

Clave en la investigación y orden de detención

Señalaron que se llegó a esta instancia como consecuencia de “los resultados obtenidos en el procedimiento, principalmente de diversos hallazgos en el inmueble y en una camioneta”.

allanamiento azul semeñenko (3) María Isabel Sánchez

En esta instancia, la persona detenida deberá designar abogado defensor y en las próximas horas se avanzará en el procesamiento de la información recabada, para luego requerir una audiencia de formulación de cargos.

Qué buscaron en el allanamiento

Este sábado por la mañana, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dio a conocer que se realizaba un allanamiento por el caso de Azul Samañenko, pero sin revelar el domicilio exacto, aunque se encontraba en el barrio Belgrando, del sur de la ciudad.

En la dilegencia intervienieron personal del MPF, de diversas áreas de la Policía provincial, y de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial.

"El objetivo es buscar información tanto en la casa como en un automóvil", revelaron más temprano, sin dar precisiones de cómo llegaron a identificar ese domicilio como sospechoso.

allanamiento azul semeñenko (1) María Isabel Sánchez

No obstante, cabe recordar que se analizaban las últimas comunicaciones de Azul previo a su desaparición, así como también cámaras de vigilancia de la ciudad, para establecer qué recorrido hizo y con quién estuvo.

Minutos antes del mediodía, el MPF confirmó que había un hombre que fue demorado en el contexto del allanamiento. En su momento aclararon que aún no se encuentraba detenido, Es decir, que no significa que su vinculación con el caso estuviera acreditada, situación que se revirtió con el paso de las horas.

SFP Marcha por homicidio de AZUL (8) Sebastián Fariña Petersen

Nota en desarrollo...