UTA Neuquén no hará paro de colectivos este martes: ¿Cuándo creen que podrían sumase a un paro general?

Desde la Unión Tranviarios del Automotor ( UTA ) Neuquén confirmaron que este martes la capital neuquina contará con el servicio de transporte público de pasajeros de forma normal, dado que no se adherirán al paro del martes 6 de mayo. Aunque no descartaron plegarse a un paro general masivo a nivel nacional si es que no acuerdan un aumento salarial cercano al 24%.

El comunicado de la UTA detalló que en este último encuentro les habían ofertado un incremente del 6% para febrero, marzo, abril, mayo y junio. Además de cifras no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 para el 16 de junio y $70.000 para el 15 de julio. Lo que desde el gremio calificaron de “una falta de respeto”. De ahí es que se anunció un plan de lucha con un paro por 24 horas.

“Nosotros consideramos que es un 30% el desfase que tenemos en nuestros sueldos. Se había pedido mínimamente un 24% y ofrecieron un 6”, señaló, de ahí que esperan una nueva propuesta para el miércoles.

“Muy muy lejos del porcentaje que queremos”

No obstante, agregó: “Estamos muy lejos, muy lejos del porcentaje. Seguramente no va a haber no va a haber un arreglo a no ser que intervenga el Estado, pero todos sabemos que no va a intervenir”.

Ceballos estimó: “Sinceramente, va a ver un paro muy muy fuerte porque si no esto se va a desmadrar. La gente no puede seguir cobrando 1.200.000. En Buenos Aires están ganando lo mismo que en Neuquén. Y nosotros pagamos un kilo de carne a $20.000, ellos lo pagan a $5.000. Nosotros sí estamos mal de verdad, ellos todavía la pueden pelear”.

La última paritaria la arreglaron a fin de año y comprendió hasta enero de este año. Les resta arreglar de febrero en adelante. “Si no va a haber una recomposición salarial como la que queremos, o que mínimamente se arrime a lo que es la realidad, se irá aun paro”, estimó e indicó que sería en las próximas semanas.