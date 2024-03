Vista Alegre: padres tomaron la escuela 105, retienen a los porteros y piden que vaya alguien del CPE

Al ver las condiciones en que se encontraba el establecimiento, los padres comenzaron a contactarse para analizar qué pasos seguir. "Decidimos tomar la escuela porque además no tenemos directivos, así que no hay quien acompañe el reclamo. Entonces vamos a permanecer acá hasta que venga la supervisora de zona", indicó.

Escuela 105 Vista Alegre Norte (1).jpg

Los padres también optaron por retener a siete porteros que se encontraban en la institución hasta que se hiciera presente personal del CPE. "Ellos también están preocupados y se encuentran en una situación difícil porque llevan años trabajando acá, algunos hasta tienen a sus hijos que vienen acá", aseguró Valeria.

Sin embargo, no se moverán del establecimiento ni permitirán a los auxiliares de servicio retirarse hasta obtener una respuesta. "Nunca se nos informó en las condiciones en que estaba el edificio y evidentemente no hicieron mantenimiento porque si no hubieran visto las condiciones en que están las paredes, todas agrietadas y da la sensación de que se van a caer en cualquier momento. Esto no es seguro ni para los chicos, ni para los docentes, ni los porteros. No es seguro para ninguna persona, en realidad", sostuvo.

Escuela 105 Vista Alegre Norte (2).jpg

Un edificio antiguo sin el adecuado mantenimiento

Valeria contó que la escuela 105 tiene 78 años y como toda edificación tan antigua debe tener cuidados determinados, cosa que no ocurre. "No solo las paredes están agrietadas, las instalaciones de luz están rotas, no hay agua, Camuzzi clausuró 17 calefactores y la cocina, ellos no hacen eso si el peligro no es real. ¿Cómo vamos a mandar a nuestros hijos a un lugar así? ¿Cómo van a venir los docentes y porteros a trabajar a un lugar así?", cuestionó la madre.

Valeria explicó que a esta escuela no solo van los niños de Vista Alegre Norte, sino también del sector rural, Parque Reserva y las Bardas, por lo que la matrícula, en la actualidad, asciende a 290 alumnos entre el turno mañana y el tarde. "No sabemos cuanto tiempo va a llevar que realicen todas las reparaciones correspondientes, pero queremos que vengan y nos den explicaciones reales. Queremos trabajar en conjunto, queremos que nuestros hijos estén escolarizados como corresponde, pero de igual modo queremos que lo hagan en una escuela en condiciones, que no pongan en riesgo su vida para estudiar", concluyó.