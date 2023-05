¡Ni loco! Qué jugador que sonaba para Boca le cerró las puertas rotundamente

Sin embargo, charlando con el programa Son Aviones, el ex Independiente habló sobre cuáles son las posibilidades reales de que se ponga la camiseta de Boca en un futuro cercano. "Justo estaba mi agente acá cuando empezamos a ver todo ese movimiento. Nadie de Boca habló conmigo. Estoy pensando en Dallas, estoy bien acá", explicó el ex jugador de Independeinte.

Además, Alana Velasco admitió que por ahora no tiene pensando volver al fútbol argentino, sino que cree que la MLS es el escenario ideal para dar el salto al viejo continente. "Me gustaría jugar en Europa que es el sueño de todo jugador. Todavía creo que no terminaron de pagar mi pase, así que imaginate", admitió el futbolista.

Sin embargo, al final, no pudo evitar darle un guiño a los hinchas de Boca y admitió que en su familia hay más de un interesado de que se ponga la azul y oro: "Mi hermano es hincha de Boca y se volvió loco cuando escuchó esto. Me decía: 'mirá que yo te voy a putear, eh'".