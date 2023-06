Nico Occhiato reveló cuál fue la peor cita de su vida: "Era la chica material, quería saber si..."

Nico Occhiato reveló cuál fue la peor cita de su vida.mp4 Con un divertido relato, Nico Occhiato reveló la insólita situación que le tocó vivir en una cita.

Entonces Occhiato reveló que esa fallida noche "hubo algunas situaciones más", que no le resultaron muy incómodas. "Le pregunté que vamos a comer, me dice sushi. Pero yo no como sushi, eso ya no le gustó. Le dije 'te pido sushi y yo me pido otra cosa', pero no le gustó que no comiera sushi", expresó entre sorprendido y risueño.

Y sumó más detalles al relato de esa noche para el olvido. "Después me preguntó sobre un cuadro, de quién era y yo no tenía idea, lo compre en un showroom de Instagram", contó Nico. "Era la chica materialista", remató, sin querer revelar la identidad de la señorita en cuestión.

Desde que se separó de Flor Vigna, a Nico Occhiato se lo nombró como protagonista de varios romances. Se lo vinculó a Lali Espósito luego de que se lo viera muy cerca de la cantante en un boliche. Y también se habló de un encuentro con una creadora digital en Inglaterra. Pero él nunca confirmó nada.

"¿Concretó o no concretó?", le preguntó Fer Dente para cerrar el tema de la fallida cita. "No, no, no, no", respondió Occhiato, sacudiendo la cabeza repetidamente, dejando en claro que si hay algo que no le gusta para su vida son las "chicas materialistas.