Nico Tagliafico y su esposa hablaron del crucero de Neymar

Neymar, en medio de la relación tensa que tiene actualmente con el PSG por una temporada llena de lesiones y malos resultados o quizás no los esperados, no se guarda nada de su vida cotidiana y sorprendió a todos con un particular proyecto que es furor en las redes sociales, y de la cual Nicolás Tagliafico y su esposa Caro Calvagni se prendieron para bromear en su stream.