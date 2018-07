"Escuchame… seriamente o sea a mí… lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada, pero es un papelón, de verdad eh… O sea a mí no me da bronca, no me da más que la vergüencita ajena de ser tu ex. El papel que estás haciendo realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo. Es decadente o sea… La tribunita de Guido, en el programita de Moria, Intrusos… o sea…", se escucha decir a la modelo en el audio que difundió este lunes Intrusos.

"Realmente, pensá en un futuro, ¿en qué querés apuntar?… una carrera seria… O sea.. no estás apuntando bien, perdiste el norte por completo, te lo digo de onda", concluye la panelista de Cortá por Lozano.

Luego de pasar el audio, en Intrusos deslizaron la posibilidad que la novia de Cubero, Micaela Viciconte -quien integra el staff del ciclo Incorrectas, con Moria Casán- sea la responsable del la filtración del mensaje.

A más de un año de la ruptura, y a tres meses de haber firmado el divorcio, las diferencias entre Poroto y Nicole continúan vigentes. La separación, una de las más escandalosas de los últimos tiempos, desató una guerra mediática que parece no tener fin, más ahora que el jugador decidió consolidar su vínculo con la ex chica Combate y hacer salidas pública con ellas y las hijas que tuvo con Neumann.

En tanto, la rubia, aprovechó su viaje a Europa para oficializar su noviazgo con el empresario Matías Tasín.

