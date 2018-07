La modelo se hartó y fue a la Justicia porque no pudo hablar con sus hijas. Cubero estalló al enterarse de que su ex le puso una cautelar.

Los días pasan y la tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero no cesa. Ahora, la modelo le mandó una cautelar a su ex pareja ya que no pudo comunicarse con sus hijas. Según contaron en Involucrados, mientras la modelo se encuentra de viaje con su pareja, Matías Tasín, le habría pedido a su abogado, Martín Leguizamón, que avance legalmente contra el jugador de Vélez. “Las tres nenas están con la mamá de Cubero, que vino de Mar del Plata para cuidarlas mientras él entrena. Nicole dice que hace dos días que no se puede comunicar con sus hijas. Cubero afirma que su mamá tiene el mismo número de teléfono, que Nicole lo tiene y puede hablar con ellas cuando quiera”, contó Guido Záffora en el programa de América.